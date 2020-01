Vince 2-1 la Virtus Cupello contro l'Avezzano nella seconda partita del triangolare B della Coppa Italia di Eccellenza, girone nel quale è inserita anche la Vastese che oggi ha riposato e che nel prossimo e ultimo turno si giocherà il passaggio del turno, tutto è ancora aperto, in casa dei marsicani, mercoledì 4 dicembre alle 14.30.

Attualmente in classifica comandano Vastese (differenza reti +1) e Virtus Cupello (0) a 3 punti, l'Avezzano è fermo a 0 (-1). In caso di parità di punti per stabilire chi passa il turno si tengono in considerazione nell'ordine: la differenza reti, il maggior numero di reti segnate e il risultato dello scontro diretto. In caso di ulteriore parità previsto il sorteggio. Chi vince la Coppa Italia di Eccellenza, per farlo dovrà scontrarsi anche con le squadre delle altre regioni, viene promosso in Serie D.

La partita. Entrambe le squadra vogliono ben figurare in coppa e non snobbano l'impegno odierno. I padroni di casa sotto la pioggia partono subito forte, al 6' Musto arriva sul fondo e dalla destra impegna Di Girolamo che è costretto a mandare la sfera oltre la traversa, al 9' arriva il vantaggio dei rossoblu, lo firma Baiano che dal vertice dell'area lascia partire un esterno destro che si insacca sotto l'incrocio.

Gli ospiti provano a reagire e al 15' Mauti mette in mezzo per Kras che non ci arriva, la Virtus insiste e si proietta nuovamente in avanti al 22' quando Di Lello da destra serve Contigiani solo in area, l'argentino ha tutto il tempo di calciare a rete, ma da distanza ravvicinata Di Girolamo compie il miracolo e salva la propria porta.

Nell'intervallo sul Comunale di Cupello scende la nebbia, la ripresa inizia al limite della visibilità, la gara è a rischio, ma il signor Ursini di Pescara continua a far giocare, per i rossoblui sarebbe una beffa, in caso di sospensione la gara verrebbe rigiocata partendo dal primo minuto e soprattutto dallo 0-0.

Gli stessi giocatori in alcune azioni di gioco fanno fatica a vedersi, ma con il passare dei minuti la situazione si stabilizza. In questa fase dell'incontro l'Avezzano è più pericoloso, al 61' conclusione a girare di Bisegna, Mainardi para, al 63' il tentativo di Mauti finisce sul fondo, passa un minuto e i biancoverdi pareggiano con un tiro dalla distanza di Catalli.

A questo punto la squadra di Torti prova a vincere, al 66' Bisegna sfiora il palo, al 69' è Lepre defilato che non riesce a concretizzare in area davanti a Mainardi mandando fuori.

La Virtus non si lascia intimorire dalle avanzate avversarie e gioca con attenzione e carattere, tanto che al 78' passa nuovamente in vantaggio con un altro bellissimo gol, questa volta è Berardi che a giro dalla destra trafigge Di Girolamo. Nel primo dei cinque minuti di recupero Contigiani su calcio di punizione impegna ancora il portiere avversario.

Finisce 2-1 con entrambe le squadre che possono ancora puntare alla qualificazione, una vittoria o un pareggio della Vastese al Dei Marsi permetterebbe ai biancorossi di passare il turno, altrimenti bisognerà calcolare differenza reti e gol segnati. Il Cupello passerebbe in caso di una vittoria per 1-0 dell'Avezzano. La prima del girone affronta la prima del triangolare A (Francavilla, Alba Adriatica o San Nicolò) nella finale regionale, la vincente andrà alle fasi nazionali.

Intanto domenica si torna in campo per il campionato, la Virtus ospita la Torrese, mentre i marsicani vanno a Capistrello.

Tabellino

Virtus Cupello-Avezzano 2-1 (1-0)

Reti: 9' Baiano (Virtus Cupello), 64' Catalli (Avezzano), 78' Berardi (Virtus Cupello)

Virtus Cupello: Mainardi, Nanni, Baiano, Schena, Del Bonifro (77' Martelli), Rossi, Musto, Caldarola (48' Berardi), Di Lello, Contigiani, Fizzani (67' Del Giudice). A disposizione Ottaviano, Alberico, Diompy. Allenatore Massimiliano Memmo

Avezzano: Di Girolamo, Valerio, Felli, Mauti, Celli (75' Iommetti), Tabacco, Albertazzi R. (51' Bisegna), De Angelis, Lepre, Kras (58' Di Genova), Catalli. A disposizione Paghera, Damiani, Paolini, Albertazzi A. Allenatore Antonio Torti

Arbirtro: Cristiano Ursini di Pescara (Massimo Frati e Manuel Anelli di Pescara)

Ammoniti: Baiano (Virtus Cupello), Manti (Avezzano), De Angelis (Avezzano)