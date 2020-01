La polizia sta dando la caccia ai ladri che due notti fa hanno messo a segno un furto in via Santa Lucia, all'interno dell'abitazione di un noto imprenditore di Vasto, Nicola Paglione.

Nottetempo i malviventi si sono introdotti nella villa praticando un foro in una finestra. Una volta entrati, hanno fatto arraffato oggetti in oro, una somma di denaro trovata nella borsa della moglie dell'imprenditore e le chiavi di due auto: un'Audi A6 e una Nuova Mini.

Poi sono fuggiti alla volta del meridione. Le segnalazioni provenienti dagli antifurti satellitari delle due vetture, che sembravano essere state coinvolte in un incidente, hanno insospettito gli agenti, che si sono messi in contatto con i proprietari. Le ricerche sono partite tramite l'analisi dei segnali delle apparecchiature satellitari e attraverso la visualizzazione delle immagini registrate dalla videosorveglianza dell'abitazione. I malviventi, cinque in tutto (quattro ladri e un quinto uomo che ha fatto da palo all'esterno della villa), sono stati individuati prima a Petacciato e poi nel Beneventano. Gli investigatori li cercano in Campania.

Alla famiglia Paglione sei anni fa era stata rubata un'altra auto, poi ritrovata dagli investigatori.