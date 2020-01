Festa di San Martino per l'Associazione Amici degli Anziani di Vasto. "Custodi delle tradizioni, le nonne dell'associazione hanno voluto ricordare questo grande Santo testimone della solidarietà verso il prossimo", ha spiegato la presidente Angelina Poli Molino.

"Ci siamo ritrovati con molta semplicità, con una castagnata all'insegna dell'amicizia, sicura ricetta per accogliere in allegria e con serenità gli anni non sempre facili della vecchiaia.

Oggi così, domani... un altro giorno", commenta la vulcanica organizzatrice di tante iniziative in città.