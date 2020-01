La 500 Limousine realizzata dal 35enne carrozziere sansalvese Agostino Gizzi continua a far parlare di sè in tutta Italia. La particolare vettura è stata ospite d'onore al Meeting Internazionale Fiat 500 Sud Italia, che si è svolto a Manfredonia.



Nell'occasione uno dei massimi esperti del settore, Domenico Romano, fondatore e presidente del Club 500 e autore del libro Fiat 500, storia di una passione, si è complimentato con Agostino per come ha assemblato la macchina. Un importante invito, tra i tanti ricevuti da molte città italiane negli ultimi mesi, in un evento di interesse nazionale che ha sicuramente contribuito anche a fare pubblicità in positivo alla città di San Salvo.



Il 500 Club Italia vanta 21.000 iscritti in tutto il mondo, Agostino Gizzi, che ha realizzato anche una 500 Cabriolet, è uno di questi, il suo Punto Amico, oltre ad offrire a tutti la possibilità di trovare accessori e pezzi di ricambio necessari sia per la 500 che per la Vespa, vuole essere un punto di riferimento per gli appassionati del settore.



Nel frattempo il Pinifarina d'Abruzzo, come è stato soprannominato dal giornalista Pino Cavuoti, promette: "Farò sicuramente qualche altro nuovo modello, non so ancora quando, ma arriverà".