Ore 9 - "Ieri diverse voragini si sono aperte lungo le strade della città. Le situazioni più critiche si sono verificate in via Valloncello e in corso Mazzini". Lo racconta il tenente Giuseppe Del Moro, della polizia municipale di Vasto. "Ora stiamo scortando, per sicurezza, un pullmino di bambini".

Ore 8.30 - Un'auto si è ribaltata in via Incoronata, nella zona settentrionale di Vasto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. "L'auto si è capovolta, ma la persona al volante, in base ai primi accertamenti, non dovrebbe aver riportato danni gravi", fanno sapere i pompieri della sala operativa del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo.

I danni del maltempo - Le abbondanti e violente precipitazioni che si sono riversate ieri sulla città hanno causato danni non indifferenti. Un po' in tutta la città si sono verificati problemi alle strade, costringendo le squadre d'emergenza a correre da un parte all'altra. L'asfalto si è sgretolato in più punti, creando pericolose buche sulle strade. Le situazioni più critiche sul viadotto Histonium, in via Riccione (vedi articolo), in corso Mazzini e via Ciccarone. Nella tratto finale di via Istonia, nel punto di immissione sulla statale 16, era presente una gran quantità di asfalto sbriciolato.

Le copiose piogge hanno provocato anche lo smottamento di diversi terreni. Sempre lunfo via Istonia una porzione di terreno era finita sulla carreggiata, creando non pochi pericoli alla circolazione, poichè chi proveniva da Vasto trovava improvvisamente davanti a sè questo ammasso di fango. Più di qualche automobilista ha compiuto manovre al limite per evitare di finire sul fango, prima che gli operai della Provincia arrivassero con una ruspa per ripulire la strada.

Super lavoro anche per gli addetti della Sasi, alle prese con le fognature che non hanno retto la grande quantità di acqua. A complicare la situazione i tombini completamente otturati un po' ovunque, che non hanno garantito l'adeguato deflusso delle acque piovane.

La situazione potrebbe complicarsi ulteriormente oggi, con le nuove precipitazioni in arrivo. L'allerta da parte delle squadre d'emergenza è massima, con Vigili del Fuoco, Protezione Civile, operai e forze dell'ordine, pronti ad intervenire dove sarà necessario. Poi, passato l'emergenza, sarà il momento di fare la conta dei danni.