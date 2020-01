Il maltempo di ieri non ha risparmiato nemmeno via Riccione, zona Incoronata, dietro il parco acquatico Aqualand, dove gli smottamenti che in questi ultimi tempi sono diventati la normalità, hanno reso impraticabile parte della strada che invasa da acqua e fango è stata chiusa dai Vigili Urbani.

Quello che i residenti denunciano da tempo è che tutto ciò si verifica ogni volta che piove, non solo quando le precipitazioni sono abbondanti, la terra si riversa dalla campagna sulla strada, sulla quale un tempo c'era anche una pista ciclabile, limitando o impedendo completamente la viabilità.

Una situazione che crea notevoli problemi alle molte persone che vivono da queste parti, le vetture devono infatti percorrere una strada che è in alcuni tratti molto stretta, oltre che pericolosa. Disagi anche per i bambini che devono andare a scuola, ieri l'autobus, servizio regolarmente pagato dai residenti, non è riuscito a passare.

Come se non bastasse, terminata la burrasca, non passa mai nessuno a pulire la strada per renderla nuovamente percorribile.