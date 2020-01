Luigi Baiocco non è più l'allenatore del Vasto Marina, al suo posto Gianpietro Precali, tecnico istriano, lo scorso anno al San Salvo, che nel pomeriggio di oggi ha diretto il primo allenamento.



Fatale per Baiocco la sconfitta di domenica contro la Virtus Cupello. Nel campionato abruzzese di Eccellenza, la compagine vastese non ha vinto neanche una partita: è ultima con 7 punti, frutto di altrettanti pareggi. Cinque le sconfitte.



Resta però in società Baiocco con l'incarico di direttore generale, una decisione presa di comune accordo con tutta la dirigenza per il bene della squadra e per cercare di raggiungere risultati migliori. Rimangono anche i due collaboratori di Baiocco: Antonio Maccione, confermato come tecnico della juniores prima in classifica e Giancarlo Rapino che lavorerà anche con la prima squadra.



"Abbiamo deciso tutti insieme noi dirigenti con mister Baiocco di dare una scossa alla squadra - ha spiegato il presidente Massimiliano Baccalà - c'è da dire che non ha mai avuto la rosa al completo per vari motivi e le responsabilità di questa posizione di classifica non sono tutte sue. Lui comunque resta un nostro uomo di fiducia che ha dimostrato grande attaccamento al Vasto Marina, comportandosi da professionista esemplare. In questo nuovo ruolo, che gli abbiamo chiesto di ricoprire, farà da collante tra la squadra e la società, avrà quasi più potere del presidente e sono certo che ci darà una grande mano perchè avevamo bisogno di questo tipo di figura".

Baiocco ringrazia la società per questa nuova opportunità e chiarisce i motivi di questa scelta: "Era giusto dare una scossa alla squadra dopo gli ultimi risultati, alcuni arrivati anche per situazioni sfortunate, faccio un passo indietro, ma nello stesso tempo ne faccio dieci in avanti. Continuerò ad aiutare il settore giovanile e Precali per fare in modo che tutto vada meglio". Cosa non è andato sotto la sua gestione? "Certamente ci aspettavamo di più da qualche giocatore che non ha reso per quelle che sono le sue potenzialità. Invece la valorizzazione dei giovani chiesta dalla società procede in maniera positiva".

Nel gruppo è stato reintegrato Anton Giovanni Tomeo, un fedelissimo di Precali e arriveranno nuovi giocatori, soprattutto di esperienza. Svincolato invece Loris Della Penna.

Precali debutterà sulla panchina del Vasto Marina domenica in trasferta contro la capolista San Nicolò.