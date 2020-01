Spedire con qualità, efficienza e risparmio da oggi è possibile grazie a Sailpost, l’operatore di posta privata che da qualche settimana è arrivato a Vasto. A guidare l’ufficio è un giovane vastese, Andrea Belfiore, spinto dalla voglia di mettersi in discussione, in tempi in cui l’avvio di nuove attività potrebbe scoraggiare molte persone.

Sailpost è un primario operatore postale nato nel 2000 a Pisa e da allora diffusosi in tutto il Paese, con oltre 120 operativi e 337 punti, tra sportelli e strutture periferiche. Ma perchè un professionista, un imprenditore, o un normale cittadino dovrebbero affidare le loro spedizioni a Sailpost? “Il nostro obiettivo principale - spiega Andrea Belfiore - è realizzare soluzioni postali dinamiche e vicine alle esigenze del cliente, garantendo qualità ed economicità ai nostri servizi”. Tutto ciò che riguarda i servizi di spedizione, dalla semplice lettera ai pacchi, fa parte dell’attività di Sailpost, con interessanti servizi. “La consegna avviene a data ed ora certa, evitando inutili perdite di tempo per chi deve ricevere un documento importante. E questo avviene su tutta la rete nazionale, integrando le nostre risorse con il vettore tradizionale laddove non c’è un nostro ufficio sul posto”. Le consegne vengono effettuate con efficienza e precisione. In caso di assenza del destinatario viene lasciato un avviso di giacenza, con cui si può riprogrammare la consegna o ritirare direttamente presso l’ufficio Sailpost.

Non possono mancare la tracciabilità, attraverso il sito web dell’azienda, e il servizio pick-up. “I professionisti o gli enti che devono inviare una notevole quantità di posta possono contattarci e noi andiamo a ritirare tutto direttamente in ufficio, occupandoci di preparare e dare esecuzione alle spedizioni, evitando loro inutili perdite di tempo. Quello che forniamo è un servizio chiavi in mano”.

La Carta della Qualità di Sailpost è il documento-cardine dell’attività. “E’ bene ricordare che il nostro è un operatore con licenza e autorizzazione ministeriale, che risponde alle norme dello Stato - spiega Belfiore-. Qualità, efficienza e risparmio, non solo economico ma soprattutto di tempo, sono i nostri punti di forza”.

Ma Sailpost non si limita a ricevere, spedire e consegnare lettere e pacchi. “Forniamo al cliente tutta una serie di servizi. Possiamo gestire indirizzi e spedizioni, ad esempio per un amministratore di condomini che deve inviare le comunicazione. Lui ci fornisce il file e noi recapitiamo le lettere ai condomini. Stessa cosa può accadere per gli studi professionali e le aziende. O ancora campagne pubblicitarie per poste, circolari informative, offerte promozionali, inviti a fiere e manifestazioni e, perchè no, le partecipazioni di matrimonio. Siamo in grado di coprire ogni tipo di esigenza.

I clienti possono scegliere di venire qui in ufficio ed effettuare le operazioni in pochi minuti, senza fare file o dover compilare moduli, o addirittura da casa o dall’ufficio, inviandoci i documenti attraverso la posta elettronica, pagando anche con carta di credito così da non perdere neanche più di un secondo di quelli necessari ad effettuare le operazioni. Siamo noi, grazie al nostro software di postalizzazione, a gestire documenti su tutta la rete nazionale. E’ a disposizione anche l’archivio elettronico delle spedizioni, così da evitare ogni problema derivante dalla perdita di documenti o ricevute”. Tanti servizi a costi vantaggiosi. “Ed è importante sapere che le nostre offerte di servizi sono modulabili a seconda del cliente. Troveremo insieme le giuste risposte ad ogni esigenza”.

Prodotti postali

Per privati, professionisti, imprese e P.A. (clicca qui)

Per aziende e P.A. (clicca qui)

Posta Raccomandata

Posta Assicurata

Prima Posta

Campagne pubblicitarie

Plichi e Pacchi

Altri servizi

Prelavorazione della corrispondenza

Stampa delle comunicazioni

Trackinq e Tracing

Contatti

Sailpost Ufficio di Vasto

Viale D’Annunzio, 46

tel 0873.671110

bdgroupvasto@gmail.it

www.sailpost.it

Informazione pubblicitaria