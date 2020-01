L'ondata di maltempo abbatutasi violentemente sul Vastese non ha risparmiato neanche il PalaBcc. Allagamenti negli uffici della raccolta differenziata ospitati nel palasport di Vasto.

Le copiose precipitazioni non sono state assorbite dalla rete fognaria inondando i locali che si trovano al di sotto del livello di via Dei Conti Ricci.

Problemi anche in un'altra ala della struttura, con le infiltrazioni d'acqua che hanno causato fenditure nei muri in cui si sono insinuate. Gli addetti del palazzetto hanno lavorato per ripulire il pavimento.