L’invito di quest’anno da parte del Lions Club Vasto New Century per il simpatico gioco del Dr Why è un appuntamento a cui non si può mancare perché il ritrovarsi annualmente insieme non è solo un segno evidente di amicizia per molti di noi, ma soprattutto dimostrazione di collaborazione sociale.

I partecipanti troveranno, infatti, motivo di onore e soddisfazione visti gli obiettivi e le finalità per cui il gioco è allestito; quest’anno, in particolare, i contributi raccolti saranno devoluti al Service Distrettuale Casa di prima Accoglienza di Pesaro. Ecco perchè non c’è niente di più bello e gratificante che ritrovarci tutti insieme il giorno 24 novembre 2013 alle ore 16.30 nel salone parrocchiale della chiesa di San Marco. Non mancare, senza di te la festa non avrebbe il valore e i risultati che ci siamo prefissi.

Per comunicare la partecipazione e permettere così una efficiente organizzazione, potete contattare i soci del Lions Club ai seguenti numeri: 338 8840610 oppure 3384243400 possibilmente entro e non oltre il 20 Novembre 2013.