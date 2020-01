Antonello Spagnuolo non fa più parte della rosa della Vastese. Il difensore e centrocampista, arrivato questa estate dal San Salvo, ha salutato martedì i compagni di squadra. Si tratta di una rescissione consensuale, quindi di comune accordo tra la società e il giocatore.

Avellinese ma residente in Molise, a San Martino in Pensilis, il paese della moglie, ha militato con Juve Stabia in C2 e in Serie D con Rossanese, Potenza, Termoli, Alghero, Adrano, Isola Liri, Olympia Agnonese e Atletico Trivento. Ha inoltre indossato le maglie di Turris Santa Croce, Campobasso e Morro D'Oro, disputando molti campionati di Serie D, oltre che in Eccellenza. Per lui anche delle esperienze nelle giovanili di Lazio e Parma.

Espulso domenica a fine primo tempo nella gara contro la Torrese dovrà scontare almeno una giornata di squalifica. Spagnuolo, che in biancorosso ha avuto un rendimento non all'altezza di quelle che sono le sue potenzialità e la sua esperienza, potrebbe interessare al Vasto Marina che ha appena ingaggiato il nuovo allenatore Giampietro Precali. Il tecnico istriano lo ha avuto alle sue dipendenze lo scorso anno al San Salvo insieme a Silverio Benedetto, attuale capitano della società del presidente Baccalà.

In casa Vastese è certo che ci saranno altre partenze, la società è al lavoro da qualche tempo per trovare giocatori che possano contribuire a migliorare la posizione di classifica in vista del prosieguo della stagione. Quello invernale sarà un mercato attento e oculato, volto al potenziamento dell'organico senza eccessivi esborsi economici.

Per l'ufficialità sulle nuove trattative bisognerà comunque attendere lunedì 2 dicembre, giorno in cui sarà possibile tesserare nuovi giocatori.