Sconfitta per 2-0 a San Salvo la Vastese Juniores allenata da Michele Stivaletta. Prova positiva quella dei biancorossi davanti ad una squadra forte e ben organizzata, attualmente seconda in classifica, a 2 punti dal Vasto Marina capolista che deve recuperare una partita. Padroni di casa in vantaggio al 44' a pochi minuti dalla conclusione del primo tempo. Nella ripresa il San Salvo raddoppia al 70' e chiude i conti.

Questa la formazione iniziale: Schiavone, Di Santo M., Tricase, Pantalone, Marinelli (D'Adamo G.), Savino, Piccinini, Finamore G. (Di Croce), Finamore A. (Dumitriu), Farhiti (Fabrizio), Balzano. A disposizione Lafshabi, Catuogno. Allenatore Stivaletta. Nel prossimo turno sfida interna contro il Castiglione Val Fino.

Il Vasto Marina ha ospitato il River Casale quarto in classifica, staccato di 6 punti, ma la partita è stata sospesa, dal signor Davide D'Adamo della sezione di Vasto, al 25' sul risultato di 0-0 per impraticabilità del campo causata dall'abbondante pioggia caduta nel pomeriggio di ieri.

La sfida di alta classifica è dunque rimandata, la data del recuperò sarà comunicata dalla Figc Abruzzo in seguito, come da regolamento si ripartirà dal primo minuto. Nella prossima giornata trasferta a Cepagatti contro la Torre Alex.

I risultati della settima giornata del campionato Juniores d'Elite, girone B. Francavilla-Folgore Sambuceto 3-0, San Salvo-Vastese 2-0, San Vito-Torre Alex Cepagatti rinviata, Valle Del Foro-Il Delfino Flacco Porto 1-1, Vasto Marina-River Casale sospesa sullo 0-0, Virtus Cupello-Castiglione Val Fino 8-1, Acqua&Sapone-Miglianico 3-1

La classifica. Vasto Marina 18, San Salvo 16, Virtus Cupello e Miglianico 13, River Casale 12, Francavilla e Acqua&Sapone 11, Castiglione Val Fino 10, Folgore Sambuceto 9, Vastese 8, Il Delfino Flacco Porto 5, San Vito 3, Valle Del Foro 2, Torre Alex Cepagatti 1

Il prossimo turno, lunedì 18 novembre, ore 15.00. Folgore Sambuceto-Valle Del Foro, Il Delfino Flacco Porto-San Vito, Miglianico-San Salvo, River Casale-Virtus Cupello, Torre Alex Cepagatti-Vasto Marina, Vastese-Castiglione Val Fino, Acqua&Sapone-Francavilla