Ore 15.00 - Ancora tante le situazioni di criticità nel territorio, tra locali allagati e sopralluoghi da effettuare. Al distaccamento dei Vigili del Fuoco di Vasto è stata richiamata in servizio la squadra di riposo per far fronte alle tante chiamate d'emergenza.

Ore 12.40 - La Protezione civile, impegnata con 5 equipaggi, sta costantemente monitorando fiumi e torrenti della zona, il Trigno in particolare. E' ancora vivo il ricordo del 2003, quando la piena travolse il ponte sulla strada provinciale San Salvo-Montenero di Bisaccia.

Ore 12.15 - Due famiglie milanesi che stanno pernottando a Vasto Marina non possono uscire dal Residence Alpaluba perché l'antistante lungomare Duca degli Abruzzi è allagato da 15-20 centimetri di pioggia e fango.

"Abbiamo raccomandato loro di non uscire. Lo scorso anno a ottobre, ora a novembre: ogni anno è così, si allaga tutto", dice sconsolata la proprietaria della struttura ricettiva.

Ore 11.45 - Diversi i terreni che hanno subito uno smottamento. In via Istonia circolazione a rischio per una parte di terreno finita sulla strada. Situazione critica anche nella zona di via Valloncello. In via Valli il terreno non ha retto l'impeto della pioggia. Sul posto Protezione Civile, Polizia Municipale e Vigili del Fuoco.

Ore 11.30 - Dopo una fase di relativa tranquillità la pioggia ha ripreso a scendere, anche se meno abbondante che nelle prime ore del mattino.

Ore 10.45 - Due persone che erano rimaste intrappolate in un'ascensore in via Spalato sono state salvate questa mattina. Intervenuti i carabinieri e la ditta che gestisce la manutenzione.

Ore 10.43 - Sette gli interventi già compiuti dalla Protezione civile di Vasto. Tra questi l'assistenza e la pulizia del manto stradale dopo un tamponamento in zona San Nicola che ha coinvolto un mezzo della Pulchra e un'autovettura.

La prima notizia - Strade allagate, centralino bollente al 115, vigili del fuoco di Vasto già subissati di richieste d'intervento. Tra i 10 e i 15 centimetri: è lo spessore del fiume d'acqua che sta invadendo in mattinata le strade principali di Vasto. Circolazione in tilt e scantinati allagati sia in città che a Vasto Marina.

I pompieri del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo sono intervenuti in via Alborato e via Cardone per liberare dall'acqua i piani terra e i seminterrati di alcuni edifici.

Un fiume di pioggia e melma scende dal costone orientale della città su via Cono a Mare e via Puccini, riversandosi sulla statale 16 nel centro abitato di Vasto Marina.

Dieci centimetri di pioggia hanno allagato corso Garibaldi, corso Mazzini e via Ciccarone, le strade più trafficate del centro abitato. Viale del Cimitero sembra uno scivolo di un parco acquatico. Al PalaBcc allagato l'ufficio della raccolta differenziata. Il palasport è allagato. In giro i tecnici della Sasi cercano di favorire il feflusso delle acque piovane, ma le condotte sotterranee sono stracolme.