Giornata positiva per le due formazioni del Vastese impegnate nel campionato di serie C di calcio a 5, girone B. Vittoria per il Casalbordino in casa del Penne e per la Virtus Cupello contro il Real Atessa.

Casalbordino C5. Nell’anticipo del venerdì sera, torna alla vittoria il Casalbordino C5 e lo fa convincendo al termine di una gara disputata con concentrazione, carattere e spirito di sacrificio su di un campo molto difficile come quello del Penne c5. Mister Lanza può contare su tutta la rosa a sua disposizione, mai accaduto finora, ed anche se qualche uomo cerca ancora la forma migliore, il carattere e lo spirito di gruppo sono già molto diversi da quelli visti finora.

Il Penne parte bene e fa la partita, gli ospiti si difendono senza grandi problemi concedendo solo qualche tiro dalla distanza, sbandano in un paio di occasioni dove, prima il palo e poi un salvataggio sulla linea di porta, mantengono il risultato fermo sullo 0 a 0. Col passare dei minuti il ritmo cresce ed il Casalbordino inizia ad essere pericoloso con ripartenze fulminee sciupate prima da capitan Fortunato e poi da Di Risio che mettono entrambi a lato da posizioni ghiottissime.

E’ solo il preludio al gol, che,infatti, arriva pochi minuti dopo grazie ad un rilancio ben calibrato da parte di Della Penna che serve Giurastante, migliore in campo, che salta un uomo e spedisce la palla in rete portando in vantaggio i suoi. Il Penne prova la reazione ma trova davanti a sè un’ottima difesa ospite guidata da un Della Penna superlativo che nega il pareggio ai padroni di casa. I giallorossi creano diverse occasioni da rete e il raddoppio arriva allo scadere della prima frazione di gioco grazie all’asse Di Ghionno - D’Alonzo, con quest’ultimo appostato sul secondo palo che spinge la palla verso la porta sguarnita.

La ripresa è identica al primo tempo, i vestini provano a fare la partita alla ricerca di un gol che riporterebbe entusiasmo e speranze, ma i ragazzi di patron Santoro sono concentrati e decisi a portare a casa i 3 punti, chiudono tutti gli spazi e creano occasioni pericolosissime, prima con D’Alonzo che vede respingere il suo destro a portiere battuto da un difensore, e poi con Ninni che centra in pieno la traversa al termine di una spettacolare azione personale.

Il gol è nell’aria ed arriva a metà ripresa grazie a Moretta che recupera la sfera ed offre a Di Ghionno che scaglia di punta la palla del 3 a 0 e mette fine ai giochi. Il Penne ci prova in tutti modi, compreso il portiere di movimento, e trova la rete a 5’ dalla fine con Paolone che batte un’incolpevole Della Penna e fissa il risultato sul finale di 3-1 per gli ospiti. I giallorossi ritrovano vittoria, punti e fiducia in vista del grande scontro di sabato prossimo, in casa, contro gli “amici” del Guardiagrele C5, formazione partita non benissimo ma che vanta tra le proprie fila uomini di spessore come Massimini, Bettoli e Ciccocioppo, allenati da mister Simigliani, tutti ex compagni di Lanza nella passata stagione in serie B.

Virtus Cupello. E' un Cupello superlativo quello che batte il Real Atessa nella sfida valevole per la 7ª giornata di campionato. Finisce 7-0, in una gara mai stata in discussione vista la grande differenza tra le due squadre in campo. La squadra allenata da mister Porfirio dilaga grazie alla tripletta di Cocchini, alla doppietta di Sante Mileno e alle reti di Perazzoli e Scafetta. Un risultato importante che permette ai rossoblu di staccarsi dalla parte bassa della classifica e guardare con fiducia al prosieguo del campionato.

Nella prossima giornata, però, i cupellesi osserveranno il turno di riposo previsto dal calendario (il girone è formato da squadre dispari) e quindi dovrà attendere risultati positivi dagli altri campi.

La 7ª giornata

Penne-Casalbordino 1-3

Atletico Lanciano-Fossacesia 4-0

TombesiOrtona-Paglieta 5-7

Francavilla - Integra Sport Chieti 7-5

Virtus Majna - Phoenix Ortona 11-1

riposo per Guardiagrele