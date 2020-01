Il Comune mette in vendita la sede del circolo pensionati Michele Zaccardi di piazza Marconi. Lo prevede il piano delle alienazioni approvato ieri sera dal Consiglio comunale di Vasto che, al termine di una seduta fiume durata circa 12 ore e mezza, ha dato il via libera a maggioranza al bilancio di previsione e al piano triennale delle opere pubbliche. Iniziata alle 9 del mattino, la sessione ha licenziato l'indispensabile documento contabile alle 21.23.

Dibattito lunghissimo - Al termine della mattinata, l'assemblea ha detto sì all'unanimità alla mozione che impegna il sindaco e la Giunta a porre in essere ogni azione possibile per scongiurare la chiusura del Coasiv, il consorzio per l'area di sviluppo industriale del Vastese, destinato a fondersi, insieme agli analoghi enti delle altre zone geografiche, nell'Arap, agenzia regionale per le aree produttive. Giuseppe Forte (Pd) ha sottolineato come il consorzio industriale di Vasto sia il più virtuoso, con un patrimonio di oltre 3 milioni 600mila euro e, dunque, la sua chiusura sarebbe da considerarsi ingiustificata. "Non vorrei - ha detto il presidente del Consiglio comunale, che il Coasiv fosse usato per mettere le pezze ad altri enti fallimentari".

Per il resto, è stata battaglia su tutto, con continui botta e risposta tra opposizione e maggioranza.

L'ostruzionismo - Il centrodestra mirava a prolungare il dibattito il più possibile, sperando che l'allungamento dei tempi potesse indebolire il centrosinistra: alla vigilia, infatti, si vociferava di un'assenza di Maria Amato (Pd) per impegni alla Camera dei deputati e della necessità di qualche altro consigliere di maggioranza di andar via prima di sera. La deputata, invece, è stata presente per tutta la seduta, così come quasi tutti gli altri membri della coalizione che sostiene la Giunta Lapenna, mentre strada facendo, vista l'impossibilità di tendere il tranello agli avversari, defezioni si sono registrate tra gli scranni della minoranza, tant'è che la votazione sul bilancio è terminata 13-3 (mentre i normali rapporti di forza nell'aula Vennitti sono di 15-10). Approvato anche il Piano strategico intercomunale. Progetto per Vasto e Fratelli d'Italia avevano presentato 24 emendamenti, uno solo dei quali è stato accolto dalla maggioranza.

Il circolo pensionati - Etelwardo Sigismondi (Fratelli d'Italia) e Massimo Desiati (Progetto per Vasto) hanno contestato la messa in vendita della sede del circolo pensionati Michele Zaccardi, al piano terra con ampia balconata dell'ex Bar Bellavista di piazza Marconi. Nel mirino dei rappresentanti dell'opposizione è finito il cambio del prezzo di vendita: nell'elenco degli edifici che il Comune vuole alienare prima sarebbe comparsa la cifra di 400mila euro e poi, nella stesura definitiva, quella di 600mila. "Anche questo - ha attaccato Sigismondi - è il sintomo di un'amministrazione in stato confusionale".

"I revisori dei conti - ha replicato il sindaco, Luciano Lapenna - hanno approvato questo documento. E anche il revisore nominato dalla minoranza ha dato parere favorevole".

Tra gli immobili da dismettere, c'è anche la sede della Scuola civica musicale.