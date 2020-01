Valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli, dei salumi, del vino e dell’olio di questo territorio tenendo conto della stagionalità. E’ l’Iniziativa “San Salvo & Sapori” che si svolgerà quest’anno per la prima volta nei mesi di novembre, dicembre e gennaio riservato alla valorizzazione della gastronomia e dei prodotti tipici con il coinvolgimento dei ristoratori di San Salvo con la creazione e la realizzazione di un menù a prezzo fisso (euro 20,00) e a tema per ogni mese.

"Vuole essere un appuntamento fisso annuale – spiega l’assessore alle Attività produttive Oliviero Faienza – con la valorizzazione degli ingredienti stagionali della nostra migliore tradizione locale che ben si legano con i prodotti della terra più autentici del nostro territorio. Sarà un appuntamento per i buongustai e per quel turismo legato ai sapori veri e genuini. I ristoratori locali hanno ben aderito con una politica di prezzo convenuto e concordato".

Verranno valorizzati e salvaguardati prodotti e sapori, ingredienti locali legati alle stagioni più fredde oltre alla diffusione e conoscenza delle tradizioni popolari. A novembre il tema sarà “I colori dell’autunno”, a dicembre “Il gusto delle feste” infine a gennaio “Il maiale in tavola”.

I locali che hanno aderito sono Agrimare via Magellano, 100; Al Matriciano via Montegrappa, 29; Bianco Pineta via Vasco De Gama, 4; Black Rose via Venezia; Alibabar via Trignina, 139; Da Italia via Il Caravaggio, 4; Il Piccolo porto via A. Doria; L’Ottava meraviglia via dello Sport, 8; Malia via F. P. Tosti; Miseria e Nobiltà via di Palmoli, 30/b; Osteria delle Spezie corso Garibaldi, 33; Ai tre fratelli via Trignina; San Marco Contrada Piano di Marco.