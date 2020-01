"Ho fatto semplicemente il mio lavoro". Così Andrea D'Orsogna, 28enne vastese, commenta quanto accaduto questa mattina, mentre la città era sotto l'ondata di maltempo. Insieme a due carabinieri della Compagnia di Vasto è stato protagonista di un bel gesto di coraggio.

La pioggia torrenziale scendeva già da un po' quando dal condominio al numero 48 di via Spalato, Vasto Marina, è partita la richiesta di soccorso. Due donne avevano preso l'ascensore per raggiungere il garage dello stabile. La discesa è durata pochi istanti quando impprovvisamente le due si sono ritrovate immerse nell'acqua per circa un metro. La colonna dell'ascensore si era riempita a causa della pioggia che aveva allagato il garage.

La cabina ha arrestato la sua discesa senza raggiungere il livello previsto, con le porte bloccate e le luci spente. Le due malcapitate hanno quindi chiesto aiuto ed altri condomini sono scesi a vedere cosa stesse accadendo. Allertato anche l'amministratore del condominio. I primi ad arrivare sul posto sono stati i carabinieri della Compagnia di Vasto, pochi istanti dopo è arrivata anche la squadra d'emergenza della ditta Gtv ascensori, che fortunatamente si trovava già nei paraggi.

Andrea D'Orsogna e i due carabinieri si sono messi subito in azione, entrando senza pensarci due volte nell'acqua gelida. "Ho staccato la corrente dall'interruttore al piano terra e siamo scesi al piano inferiore. L'acqua era alta un metro e mezzo e il livello continuava a salire". Il giovane tecnico ha così sbloccato le porte dell'ascensore insieme ai militari. "Poi abbiamo aiutato le due donne ad uscire dall'ascensore, portandole in spalla per non farle bagnare ulteriormente". Tanta paura ma, fortunatamente, nessuna conseguenza grave, se non per i soccorritori fradici e infreddoliti.