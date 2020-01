Dal nostro lettore G.F. riceviamo e pubblichiamo.

Alle poste di via Giulio Cesare non è possibile recarsi d'urgenza a prelevare dei soldi, anche se di propria disponibilità. Dopo anni mi reco con mia moglie alle poste centrali e muniti di libretto di risparmio chiediamo di prelevare la cifra astronomica di 2.500 euro per una propria incombenza.

Mi viene risposto dall'impiegata (non colpevole) che tale cifra non è disponibile "va prenotata", con i nostri soldi ci siamo dovuti accontentare di un vaglia circolare intestato a mia moglie (dopo aver sborsato 3 euro di spese).

Inoltre ho dovuto naturalmente cercare di giustificare a cosa servisse tale capitale. In tale struttura sembrava di essere più che alle poste in una cartolibreria/tabaccheria con tanto di Gratta&Vinci, cd, videocassette e altro, ma per i nostri risparmi la prossima volta dovrò forse elemosinarli? Viva l'Italia.

G.F.