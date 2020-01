Alla lunga lista degli atti vandalici compiuti nel centro storico di Vasto si aggiungono quelli commessi la scorsa settimana ai danni delle automobili parcheggiate in piazza del Popolo, lungo la balconata orientale della città.

I vandali si sono divertiti stavolta a rompere gli specchietti di tre vetture posteggiate nell'area riservata ai residenti, mentre di un'altra macchina hanno divelto la targa, gettandola a terra. Il tutto mentre i vandali continuano nei fine settimana a prendere di mira anche i sacchetti dell'immondizia che i cittadini lasciano davanti alle loro abitazioni di sera in attesa del passaggio dei mezzi della Pulchra, la società che si occupa della raccolta differenziata porta a porta. Alcune strade del centro sono state cosparse di rifiuti. In via Cavour sacchetti dell'immondizia sono stati spostati sull'asfalto per intralciare il passaggio dei veicoli.