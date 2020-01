La Bacigalupo torna in campo, ma il pensiero è tutto per Bruno Di Virgilio, scomparso lunedì scorso, sostenitore sempre presente della squadra dove gioca suo figlio. Bruno sarai sempre con noi! I ragazzi della Bacigalupo, i genitori e tutta la società dedicano l´importante vittoria contro la DìAnnunzio Marina alla famiglia Di Virgilio, che sabato è voluta essere presente a Pescara per incoraggiare i ragazzi, come faceva sempre Bruno.





Allievi regionali, Bacigalupo-Francavilla 1-2. Sconfitta interna per gli allievi regionali della Bacigalupo che perdono per 2-1 contro il Francavilla. Brutta gara dei vastesi che, dopo essere andati in vantaggio al 15´ con un bel gol di Ranalli, subiscono al 30´ la rete del pareggio ospite; nella ripresa il Francavilla segna il gol del 2-1 su un errore del portiere locale e poi si difende con ordine fino al fischio finale, meritando il successo.

Da segnalare anche un palo per parte, entrambi colpiti nel primo tempo. Passo indietro da parte della Bacigalupo che, reduce dalle due vittorie consecutive contro Caldora e Poggio degli Ulivi, forse ha anche un po´ sottovalutato l´impegno odierno, commettendo un errore fatale. In queste 9 giornate i vastesi hanno avuto un rendimento incostante, con tantissimi alti e bassi: a prestazioni positive come quelle con Spal Lanciano, Caldora e Poggio degli Ulivi si sono alternate prestazioni deludenti come quelle con Manoppello Arabona, D´Annunzio Marina e Francavilla.

Negli ultimi 6 impegni prima di Natale la speranza è che la squadra di mister Maurizio Baiocco riesca a trovare un po' di continuità, altrimenti arrivare tra le prime 5 è praticamente impossibile. Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo faranno visita al River Casale, che viene da ben 7 vittorie consecutive.

Tabellino

Bacigalupo-Francavilla 1-2 (1-1)

Reti: 15´ Ranalli (B), 30´ Liberato (F), 45´ Liberato (F)

Bacigalupo: Canosa, Farina, Vicoli, Ranalli, Frangione, Aganippe (Cozzolino), Benvenga, Ciccotosto (Ciccarone), Pianese (Natarelli), Fiore (Tracchia), Santoro. Allenatore Maurizio Baiocco

Giovanissimi regionali, D'Annunzio Marina-Bacigalupo 0-2. La partita odierna si preannunciava durissima per i vastesi che avevano di fronte un avversario insidioso, ma è arrivato un successo fondamentale che fa avvicinare ancora di più la squadra di mister Massimo Baiocco alle finali regionali, a cui si qualificano le prime 5 classificate.

Dopo un gol annullato ad Alberico per fuorigioco, la Bacigalupo passa in vantaggio all´8´ con Maccione, abile a sfruttare al meglio un calcio d'angolo e a spingere la palla in rete. I pescaresi provano a reagire e attaccano, creando qualche apprensione alla difesa avversaria; si va al riposo comunque sullo 0-1 dopo un primo tempo molto equilibrato.

Nella ripresa i vastesi danno il massimo e legittimano il successo: al 47´ arriva il raddoppio firmato da Liberatore che con un imperioso colpo di testa sovrasta gli avversari e porta gli ospiti sul 2-0. A questo punto la Bacigalupo si difende con ordine e controlla le iniziative avversarie, non rischiando praticamente nulla fino alla fine.

Con questo 2-0 arrivano altri 3 punti pesantissimi per la squadra di mister Massimo Baiocco che conquista la quinta vittoria consecutiva e prosegue la propria marcia verso le finali regionali. Nel prossimo turno la Bacigalupo ospiterà il Lauretum.

Tabellino

D'Annunzio Marina-Bacigalupo 0-2 (0-1)

Reti: 8´ Maccione (B), 47´ Liberatore (B)

Bacigalupo: Colameo, Maccione (Carulli), Ciancaglini, Di Lorenzo (Ciccotosto), Sarchione, Napoletano, Galié (Canosa), Fosco, Alberico (Antonino), Liberatore (Piccirilli), De Rosa (Irace). Allenatore Massimo Baiocco

Campionato allievi e giovanissimi. Si è giocata la 9° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.



Allievi girone B. La Giovanile Chieti piega anche la Virtus Vasto e conquista la nona vittoria su nove partite, alle sue spalle sorridono anche il Poggio degli Ulivi, il Lauretum, il River Casale e la D´Annunzio Marina che battono rispettivamente il Sant´Anna, il Manoppello Arabona, l´Acqua e Sapone e la Caldora, perdono in casa invece la Bacigalupo (1-2 con il Francavilla) e il Miglianico (1-2 con la Virtus Cupello); chiude il quadro del 9° turno il successo di misura della Spal Lanciano che sconfigge il San Salvo e prova a restare in corsa per i primi 5 posti.

Classifica allievi girone B: Giovanile Chieti 27, Lauretum e Poggio degli Ulivi 22, River Casale 21, D'Annunzio Marina 17, Bacigalupo 16, Caldora e Virtus Vasto 14, Francavilla 13, Spal Lanciano 12, Acqua e Sapone 11, Virtus Cupello 7, Manoppello Arabona 5, San Salvo 4, Sant'Anna 3, Miglianico 0



Giovanissimi girone B. La copertina è per la Bacigalupo che in uno scontro diretto molto importante passa per 2-0 sul campo della D´Annunzio Marina e mette un piede e mezzo nelle finali regionali; bene anche il Poggio degli Ulivi (7-1 sul Penne), i Delfini Biancazzurri (5-1 sul San Salvo), la Virtus Vasto (7-0 sulla Fater Angelini) e il River Casale (3-0 sulla Caldora), mentre la Giovanile Chieti cade a Francavilla. Torna al successo il Lauretum che rifila tre reti ai Quattro Colli, il Fossacesia invece espugna Cupello e ottiene il quarto risultato utile consecutivo.

Classifica giovanissimi girone B: Poggio degli Ulivi 27, Bacigalupo e Delfini Biancazzurri 22, Virtus Vasto 20, D'Annunzio Marina, Francavilla e River Casale 16, Penne 15, Giovanile Chieti 14, Fossacesia 10, Lauretum 9, Fater Angelini 8, Caldora 7, San Salvo 4, Quattro Colli 3, Virtus Cupello -2

Loris Napolitano