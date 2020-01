La BCC San Gabriele sfrutta al meglio i favori del calendario, che ha previsto al disputa in casa di 3 delle prime 4 giornate di serie C, per lanciarsi in testa alla classifica, in compagnia di Pescara 3 e Chieti (con una gara in meno) e dell'Antoniana Volley. Nell'ultima sfida giocata le ragazze vastesi hanno regolato il Lanciano con il punteggio di 3-1(25-22/25-15/22-25/25-22), pur facendo molta fatica.

Nel quarto set il Lanciano era riuscito a portarsi sul 15-10, facendo presagire l'allungamento del match al quinto set. Ma poi Mariani e compagne sono riuscite e ritrovare le giuste energie e condurre in porto la vittoria.

"Il problema è sempre lo stesso - commenta Ettore Marcovechio - commettiamo troppi errori in battuta e in attacco. Segnali positivi, invece, arrivano dalla ricezione, dove le ragazze hanno commesso appena 3 errori in 4 set. C'è ancora tanto da lavorare ma siamo sulla strada giusta".

Domenica prossima per la formazione vastese ci sarà ancora una sfida in casa. Alla palestra del Centro Sportivo San Gabriele arriverà il Pescara 3, vero rullo compressore sul campionato, che fino ad oggi non ha concesso nemmeno un set alle avversaria. Appuntamento domenica alle 18 per la quinta giornata del campionato di serie C.