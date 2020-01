Un furto organizzato nei minimi dettagli, probabilmente chi è entrato in azione sabato sera all'istituto Figlie della Croce sapeva come muoversi all'interno della grande struttura. Come ogni sabato, alle 17.50 le due suore attualmente in servizio presso l'istituto sono uscite per andare a messa. Sono mancate per poco più di un'ora, il tempo sufficiente per permettere ai ladri di mettere a segno il loro colpo. Al loro rientro le due suore hanno trovato aperta la porta della segreteria della Scuola Madonna dell'Asilo. Hanno pensato che qualcuno della cooperativa fosse stato lì, dimenticando sbadatamente di chiudere. E, invece, una volta dentro, hanno trovato l'amara sorpresa. I ladri avevano rovistato nell'ufficio della segreteria, portando via la somma modesta 3-400 euro, che era conservata in uno degli armadi.

L'amarezza è cresciuta a dismisura quando le due suore sono arrivate al piano superiore, dove ci sono le loro stanze. E' qui che i ladri avevano messo a segno il colpo maggiore, aprendo le porte con un piede di porco e riuscendo a trovare i soldi destinati alle missioni raccolti in questo periodo dell'anno dalle suore, ben celati all'interno delle loro stanze. "Una vicenda davvero triste - commentano a scuola -, quei soldi erano destinati ad opere di solidarietà". Sul posto la polizia scientifica, che ha effettuato i rilievi, constatando come l'accortezza da parte dei ladri sia stata massima. Sono stati dentro meno di un'ora, mettendo molte stanze a soqquadro e scappando via dalla porta posteriore dell'edificio, per non dare all'occhio.

Questa mattina, alla ripresa delle attività didattiche, era tanta l'amarezza da parte del personale della scuola, che ha ricevuto notizia di quanto accaduto sabato sera.