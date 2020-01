Per la scuola dell'infanzia Aniello Polsi, della Nuova Direzione Didattica di Vasto, quello appena trascorso è stato un mese ricco di attività. Due, in particolare, legate ai nonni e alla vendemmia, hanno visto l'impegno delle insegnanti e il grande coinvolgimento dei bambini.

La Festa dei Nonni. Nel 2005 in Italia è stata costituita una nuova festività civile, la Festa dei nonni, per i quali è stata scelta come data il 2 ottobre, giorno in cui la Chiesa ricorda gli Angeli custodi che, proprio come i nonni, curano e proteggono i bambini. Come ha ricordato Papa Francesco nel suo messaggio alle famiglie, “I nonni sono la saggezza della famiglia, sono la saggezza di un popolo e un popolo che non ascolta i nonni è un popolo che muore, un popolo che non può esistere senza le generazioni precedenti. I bambini imparano dai nonni, dalla generazione precedente”.

E' stata riproposta, come negli ultimi anni, l’iniziativa dedicata ai nonni, “gli angeli custodi delle famiglie”. Le insegnanti hanno invitato a scuola i nonni di tutti gli alunni, per festeggiare e ricordare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale. Queste giornate “speciali”, diverse dal solito, hanno visto i bambini recitare, cantare e ballare per i loro nonni, tutti modi per dimostrare quanto sono preziosi i nonni per i nipoti.

La vendemmia. Il punto di partenza di questo progetto, La Vendemmia con il ciuchino è stato il “fare concreto”. I bambini della sezione E, accompagnati dalle insegnanti, si sono recati presso La Fattoria degli Elfi, in località Pagliarelli, per vivere concretamente l’esperienza della vendemmia. Esplorare gli elementi tipici della vigna, tagliare direttamente i grappoli d’uva, conoscere le tradizioni locali, hanno suscitato nei bambini interesse e curiosità.