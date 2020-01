Esordio in campionato entusiasmante per la Pro Vasto Femminile. La formazione allenata da Nello Mazzatenta ha battuto L'Aquila con un 6-0 tennistico, dopo una prova convincente che ripaga dell'amarezza per l'eliminazione in coppa.

Tre gol per tempo hanno chiuso la sfida a favore delle biancorosse, che si presentano prive del portiere titolare Vitelli, out per infortunio. Ad aprire le marcature è Anna Mazzatenta, che su un errore in uscita del portiere avversario insacca facilmente in rete. Il raddoppio porta la firma di Cravero che, dopo aver saltato due avversarie, entra in area e trafigge l'estremo difensore aquilano. Va a segno anche Tiberio che, ricevuta palla da un lancio lungo, riesce ad anticipare l'intervento del portiere in uscita e segna.

Altri tre gol arrivano nella ripresa. Cravero realizza la sua personale doppietta, dopo aver ricevuto un ottimo assist da La Verghetta. Doppietta anche per il bomber Mazzatenta e Smerilli chiude le marcature si avventa su una palla vagante nell'area aquilana e metta a segno. Partita che scivola via tranquilla, anche perchè la differenza tra le due squadre era evidente e le padrone di casa hanno cercato di fare quanto meglio possibile, senza però riuscire mai a gioire.

Nel prossimo turno la Pro Vasto Femminile sarà impegnata in casa, sul sintetico di Cupello, contro il Chieti, formazione che non partecipa alla classifica in quanto squadra "satellite" di quella che milita in serie B.

La formazione della Pro Vasto: Fabrizio, Tumini, Nucciarone (Napolitano), Di Rocco (Vitelli D.), Serra, Di Francesco, Cravero, Malatesta (Smerilli), Silvestri, Tiberio (La Verghetta), Mazzatenta. Allenatore: Mazzatenta