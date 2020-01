Nella nona giornata del campionato Eccellenza provinciale Uisp di Bologna, il Boca Punta Penna è di scena a Montepastore, frazione di Monte San Pietro, a circa 40km da Bologna contro la terza della classe. Diversi indisponibili anche nell’ultimo scorcio di estate per mister Bozzelli, che ripropone un 4-3-3 con molti uomini fuori posizione, vista la presenza di ben sette attaccanti tra i 16 convocat e schiera Mazza e Pedace terzini con Santilli e Maccione centrali davanti a Giardino, a centrocampo Crisanti si sposta sul centrodestra con Panerai sul centrosinistra lasciando il ruolo di playmaker a capitan Cantalicio, mentre in avanti Masina e Russo agiscono ai fianchi di Merolla.



La partita si mette subito in discesa per i biancorossi, con Pedace che chiede ed ottiene l’uno-due da Russo entra in area da sinistra e metta al centro per Merolla che con un movimento da perfetto arriva sul primo palo e di piatto segna la rete del vantaggio sopo soli 42secondi. Questa rete del bomber barese, per l’occasione schierato dal mister con la 16 di Barreto nell’anno della promozione, è la rete più veloce della storia del Boca Punta Penna, aggiungendosi però come secondo barese in gol per i biancorossi, tre anni dopo quella messa a segno dello stesso tecnico.



La rete scuote gli avversari e al 13’ Pedace rischia un dribbling in area e si lascia sfilare la sfera dall’esterno avversario che mette al centro dove la punta calcia sul palo prima che la stessa torni a centro area e venga depositata in rete visto il vano tentativo di Giardino di arrivarci. Passano circa cinque minuti e un lancio sulla sinistra trova impreparato il terzino che cerca un anticipo che non riesce, lasciando quindi spazio alla punta che a tu per tu con Giardino in uscita lo beffa con un colpo non preciso.

Ormai il blackout ha messo in ginocchio i biancorossi e alcune sortite offensive di Russo e Cantalicio vengono respinte in angolo dal portiere avversario, come al 32’ quando l’estremo difensore avversario è superlativo sul capitano biancorosso. La prima frazione finisce 2-1 per i padroni di casa e nella ripresa dentro Ricci per Masina e si passa al 4-3-1-2 con Cantalicio trequartista che lascia il ruolo del regista a Crisanti e Ricci mezz’ala destra.



Su un bel lancio di Cantalicio, Russo entra in area da sinistra e spara sul rpimo palo, ma un difensore in scivolata evita la rete a portiere battuto. Esce anche Merolla per Verdolini e la punta neo-entrata subito si mette in evidenza con un grande appoggio per Cantalicio che lancia Russo nel corridoio, ma l’arbitro - molto casalingo nelle scelte - ferma il bomber biancorosso per un fuorigioco inesistente.

Al 65’ Panerai riceve palla da Crisanti e lancia Russo in modo pregevole. La punta si allunga la sfera di testa e dopo un rimbalzo batte il portiere in uscita e segna la rete del meritato 2-2, che però dura pochissimi minuti perché un lancio dalla difesa trova impreparata la retroguardia biancorossa e la punta avversaria si ritrova davanti a Giardino in uscita e lo beffa con un tentativo di pallonetto mal riuscito, ma purtroppo, efficace.



Entrano pure Chicharro per Panerai e Bozzelli per l’infortunato Verdolini, ma il risultato non cambia, grazie alla’’tento modo di difendersi dei padroni di casa che non lasiano più varchi ai vastesi, se non a Crisanti al 77’ quando va via sulla fascia e rientra sul destro ma tira sul primo palo, non trovando il giro giusto. Con questa nuova sconfitta – la sesta in nove gare – la squadra biancorossa si ritrova terzultima con 7 punti e vede la quota salvezza due punti più avanti, quindi facilmente raggiungibile ma questa si potrà agguantare solo con un po’ di cattiveria agonistica in più in campo e tralasciando alcune scene di nervosismo che non vorremmo più vedere, oltre al recuperare la vagonata di infortunati e la voglia di vincere giocando al calcio come sempre facevano.



Montepastore – Boca Punta Penna: 3-2 (1’ Merolla, 65’ Russo)



Boca Punta Penna: 12 S.Giardino; 17 Mazza, 5 Santilli, 3 Maccione, 2 Pedace; 9 Crisanti, 6 (C) Cantalicio, 8 Panerai; 14 Masina, 16 Merolla, 11 Russo. A disposizione: 7 Ricci, 10 Bozzelli, 13 S.La Verghetta, 15 Verdolini, 18 Chicharro. Dirigenti: Brindisi, Mileno.





Ufficio Stampa ASD Boca Punta Penna