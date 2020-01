Ore 13.24 - All'unanimità, il Consiglio comunale di Vasto ha approvato la mozione che impegna il sindaco, Luciano Lapenna, e la Giunta a compiere "ogni azione possibile" nel tentativo di scongiurare la chiusura del consorzio industriale di Vasto. Il documento fa riferimento anche al ricorso legale presentato dall'avvocatura comunale contro la legge regionale di fusione dei consorzi e sollecita un dialogo con le imprese per creare un fronte unitario del no alla chiusura del Coasiv.

Un gruppo di dipendenti dell'ente consortile di via Ciccarone ha assistito al dibattito.

La seduta - Con il patrimonio del consorzio industriale di Vasto, oltre 11 milioni di euro, verranno risanati i bilanci di altri enti consortili abruzzesi, alcuni dei quali hanno rendiconti fallimentari. Lo ha affermato Giuseppe Forte (Pd) durante il dibattito in corso nel Consiglio comunale di Vasto, presieduto in mattinata dal vice presidente, Luigi Marcello (Giustizia sociale). L'assemblea civica sta discutendo della chiusura dei consorzi industriali e delle iniziative da intraprendere per spingere la regione a fare marcia indietro rispetto alla legge regionale approvata e promulgata ad agosto, che prevede la soppressione dei consorzi esistenti e la conseguente creazione dell'Arap, agenzia regionale per le aree produttive, ente unico che sovrintenderà al settore industriale.

Forte ha snocciolato le cifre risultati dai documenti contabili. Il Coasiv, consorzio per l'area di sviluppo industriale del Vastese, porta in dote "undici milioni e 366mila euro", quello di Lanciano oltre 3 milioni, mentre "il consorzio di Teramo, tanto caro al presidente della Regione, Gianni Chiodi, solo 700mila euro". Riguardo alla fusione "chiediamoci se ne valga la pena. Nel futuro consiglio d'amministrazione, ogni consorzio avrà un voto", quindi stesso trattamento per gli enti virtuosi e quelli che non hanno saputo gestire il patrimonio pubblico a servizio delle imprese. "Non vorrei che il nostro consorzio fosse usato per mettere le pezze ad altri enti fallimetari".

Nel dibattito sono intervenuti anche Paola Cianci (Rifondazione comunista) che ha ricordato i "due ricorsi presentati dall'avvocatura comunale", Nicola Del Prete (indipendente), Antonio Del Casale (Pd) e il sindaco, Luciano Lapenna. Domenico Molino (Pd) ha presentato una mozione, mentre Mario Della Porta (Vasto giovani) ha proposto un secondo documento a nome dell'opposizione. La seduta è stata sospesa per cercare un'intesa con l'obiettivo di votare all'unanimità al rientro in aula.