Con due gol messi a segno da Ferrazzo al 7' e Madonna al 71' il Real Tigre centra la terza vittoria consecutiva in casa contro il Guardiagrele, sale a 11 punti in classifica e prosegue la sua marcia verso l'obiettivo salvezza. Gli ospiti hanno giocato con un uomo in meno dal 65' per l'espulsione di Ndiaye.

Nel prossimo turno trasferta contro il Pratola ultimo in classifica a 4 punti, un'altra buona occasione per portare a casa altri punti.

Tabellino

Real Tigre-Guardiagrele 2-0 (1-0)

Marcatori: 7’ Ferrazzo (Real Tigre), 71’ Madonna (Real Tigre)

Real Tigre: Farina, Lanfranchi, Sabatini, Vetta, Di Foglio, Antonino, Di Laudo, Lupo, Carlucci (77’ Sottile), Ferrazzo (58’ Lanzano), Madonna (75’ Di Matteo). A disposizione Santini, D'Aiello, Ciancaglini, D'Alessandro. Allenatore Liberatore

Guardiagrele: Rullo, Sulaj R. (78’ Di Sciascio), Gremi (85’ Torto), Stenta, Marrone M., Bisbano, Marrone G., Liuzzi, De Leonardis, Letta, Martelli (52’ Ndiaye). A disposizione Di Fazio, Sulaj. Allenatore Savini

Arbitro: Giorgio Di Cicco di Lanciano (Alessandro e Carmine Martelli di Lanciano)

Ammoniti: Sabatini

Espulsi: 65’ Ndiaye (Guardiagrele)

I risultati dell'undicesima giornata di Promozione, girone B. Borrello-Lauretum 3-0, Castello 2000-Torrese 1-1, Castiglione Val Fino-Val Di Sangro 0-1, Moscufo-Folgore Sambuceto 0-0, Passo Cordone-Pratola Peligna 1-0, Penne-Pacentro 0-0, Real Tigre-Guardiagrele 2-0, Valle Del Foro-Silvi 3-0, Virtus Ortona-Fossacesia 1-0

La classifica. Val Di Sangro 25, Borrello 24, Torrese 22, Virtus Ortona e Valle Del Foro 20, Penne 17, Castiglione Val Fino, Fossacesia e Passo Cordone 16, Folgore Sambuceto 15, Guardiagrele 14, Real Tigre, Silvi e Castello 2000 11, Moscufo 10, Pacentro 9, Lauretum 8, Pratola 4

Il prossimo turno. Folgore Sambuceto-Castello 2000, Fossacesia-Valle Del Foro, Guardiagrele-Penne, Lauretum-Virtus Ortona, Pacentro-Moscufo, Pratola-Real Tigre, Silvi-Passo Cordone, Torrese-Castiglione Val Fino, Val Di Sangro-Borrello