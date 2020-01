La BCC Vasto Basket manda in visibilio il suo pubblico alla prima giornata tra le mura amiche dopo l'esilio forzato a Pescara. Nel derby d'Abruzzo, il secondo dopo quello con l'Amatori Pescara, i biancorossi sono protagonisti di una prova convincente che li porta alla conquista di un'importante vittoria.

Pronti-via ed è subito la BCC Vasto Basket a portarsi in vantaggio, prima sull’asse Serroni-Marinelli, e poi con Vincenzo Dipierro. Nonostante la partenza lanciata i padroni di casa subiscono un break del Giulianova, che pareggia e supera portandosi sul 9-4. E’ Biagio Sergio, con uno dei suoi proverbiali tiri da 3, a suonare la carica per i suoi, dando il la alla rimonta. I padroni di casa riprendono coraggio e riescono ad incrementare il loro bottino di punti, grazie a una buona difesa e ottime combinazioni in attacco. Il vantaggio cresce con il passare dei minuti fino a toccare il +9 (21-12). In chiusura di parziale sono ancora i giocatori in canotta blu ad andare a segno per il 21-14 con cui si torna alle rispettive panchine.

Ne secondo quarto è ancora la BCC Vasto Basket a condurre il gioco. E’ Vincenzo Dipierro a riaprire la danze con il canestro del 23-14, anche se i giuliesi sono pronti a replicare. Ancora Biagio Sergio dalla linea dei sogni per cercare ci allungare nei confronti degli avversari che però non mollano mai, anche quando i padroni di casa sembrano poter avere la meglio. Sul 32-23 per i padroni di casa le proteste di Marmugi gli costano un tecnico, anche se poi Dipierro non riesce a sfruttare l’occasione per incrementare il vantaggio a cronometro fermo. Tanta sostanza sottocanestro con Di Carmine e Marinelli, che vanno a segno con costanza. Spazio anche a Durini, che segna il 36-26 e Di Tizio, per lui sempre tanta grinta in difesa. Nel finale una palla persa banalmente dai biancorossi regala al Giulianova l’opportunità di accorciare. Si va al riposo lungo sul 36-28.

Si torna in campo per la seconda parte di un match che, con la disposizione tattica delle due squadre, lascia poco spazio allo spettacolo. Coach Di Salvatore prova l’arma del doppio play, con Dipierro e Durini contemporaneamente sul parquet. Il giovane leccese risponde bene e segna prima da sotto e poi con un gran tiro da 3, salvo poi commettere qualche imprecisione di troppo. Gli ospiti restano aggrappati al match proprio grazie agli errori dei vastesi, riuscendo ad andare a canestro con Marmugi, tra i più attivi, e Scarpetti. In una fase di inerzia è Vincenzo Dipierro a spezzare gli equilibri, infilando due bombe in serie, intervallate dal canestro di Scarpetti. Poi anche Gianluca Di Carmine rivela una mano calda infilando dalla lunga distanza. Coach Di Salvatore rimanda in campo Durini che lo ripaga con un canestro da 3. Sulla sirena è Vincenzo Dipierro a mettere a segno il canestr del 57-44.

Ultimi 10 minuti del match con la BCC Vasto Basket che fa capire subito quanto tenga a vincere la prima gara dell’anno davanti al pubblico amico. I tiri da 3 che nell’ultima gara di Latina avevano messo ko i biancorossi oggi sono l’arma letale di Ierbs e compagni. Sergio, Durini, Dipierro e ancora Durini, costruiscono un vantaggio più che sostanzioso (72-44), spinti da un pubblico numeroso e caloroso. Il Giulianova accusa il colpo e non riesce ad avere più la brillantezza per rifarsi sotto. Spazio anche a Salvatorelli, che prende il posto di un grande Durini, e poi a Magrì. L'unico a non alzarsi mai dalla panchina è capitan Ierbs, convocato ma ancora con una caviglia fuori uso. Il match finisce tra gli applausi, per una vittoria al PalaBCC che mancava, per forza di cose, dalla scorsa stagione. La BCC Vasto Basket sale a quota 6 punti e potrà affrontare con determinazione la settimana di preparazone in vista della trasferta con il Val Di Ceppo.

Foto di Luca Felice Marinozzi

BCC Vasto Basket - Globo Giulianova 80-60

BCC Vasto Basket: Sergio 14, Di Carmine 11, Dipierro 22, Magrì 0, Di Tizio 1, Ierbs ne, Durini 16, Marinelli 6, Salvatorelli 0, Serroni 10. Coach: Di Salvatore

Globo Giulianova: Marmugi 15, Cianella 8, Sacripante 2, Andreani 0, Mennilli 0, Caruso 0, Marinucci 4, Travaglini 18, Scarpetti 4, Gallerini 9. Coach: Francani

Arbitri: Dionisi e Fanesi