Si è svolto nel fine settimana il 17° Meeting Internazionale di Bolzano, che ha visto scendere in vasca tanti tra i migliori nuotatori del panorama mondiale, tra cui la statunitense Natalie Coughlin plurimedagliata olimpica e mondiale, e il plurimedagliato olimpico, mondiale ed europeo ungherese Laszlo Cseh. Ha preso parte alla competizione anche Giulia De Ascentis, portacolori del Circolo Canottieri Aniene di Roma. Nella prima giornata di gare la De Ascentis ha affrontato 3 gare in 2 ore, riuscendo ad ottenere ottimi riscontri cronometrici.

Nei 50 rana, nuotanto in 31''77, è arrivata quarta a soli 3 centesimi dalla connazionale Guzzetti. Nona nei 100 misti, in 1'03''50 (seconda delle italiane in vasca, con Laura Letrari arrivata quinta). "La nota positiva - spiega la portavoce Laura Rinaldi - è che in entrambe le prove ha ottenuto i suoi tempi migliori. Considerando che siamo ad inizio anno è decisamente positivo".

Vittoria nella staffetta 4x50 mista, in cui Giulia De Ascentis è stata protagonista, nuotando la frazione a stile libero, insieme a Di Liddo (dorso), Scarcella (rana) e Gemo (delfino). Le azzurre, con 1'52''88 hanno superato le due squadre inglesi.

Nella seconda giornata di gare Giulia de Ascentis ha ottenuto un secondo posto nei 100 rana (1'07''40), alle spalle dell'americana Katie Mieli, più veloce di un secondo e davanti a Lisa Fissneider. Con questo podio, unito ai risultati del primo giorno, ha ottenuto il secondo posto nella combinata rana.