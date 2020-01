Real Montalfano-Incoronata Calcio Vasto 1-0. Sconfitta per l'Incoronata Calcio Vasto che gioca solo un tempo lasciando la testa negli spogliatoi nel secondo. Poche giustificazioni per questo passo falso vastese. I biancorossi nel primo tempo macinano un buon gioco creando qualche difficoltà alla squadra di casa.

Incoronata pericolosa su un paio di calci d'angolo che per poco non si trasformano in gol, manca la concretezza in avanti. Due occasioni per Fioravante che in entrambe è ben lanciato ma fallisce la conclusione finale, complice anche il buon operato del portiere del Real Montalfano.

Nel secondo tempo su un contropiede grossa leggerezza della difesa vastese che non si capisce e subusce la rete. Dopo il gol subito la squadra di Mucci si mostra incapace di reagire. La partita termina cosi 1-0, la prossima giornata vedrà i biancorossi confrontarsi con il Mario Turdò Carunchio che oggi ha sconfitto in casa 4-1 il Furci.

Formazione Incoronata: Benedetti, Stivaletta, Lanzano, Della Penna, Calvano, Mastrangioli, Verrone, Fioravante, Auriemma, Priolo, Romilio. A disposizione Mariani, Cupido, Marra, Bevilacqua, Talia, Valentini, De Santis. Allenatore Francesco Mucci





I risultati dell'ottava giornata della Seconda Categoria, girone G. Fossacesia 90-Colledimezzo 0-3, Gissi-Valle del Treste Liscia 0-0, Mario Tano-Montalfano 1-1, Mario Turdò-Furci 4-1, Paglieta-Fresa 0-1, Real Montalfano-Incoronata Calcio Vasto 1-0, San Buono-Casalanguida 2-1



La classifica. San Buono 20, Real Montalfano* 18, Paglieta 15, Gs Montalfano 14, Incoronata Calcio Vasto 13, Colledimezzo 13

Gissi 11, Mario Tano 11, Mario Turdò 11, Fresa* 10, Furci 7, Valle del Treste Liscia 5, Fossacesia 90 4, Casalanguida 3 (* una partita in meno)

Il prossimo turno, nona giornata, domenica 17 novembre ore 14.30. Casalanguida-Real Montalfano, Colledimezzo-Mario Tano, Furci-Gissi, Incoronata Calcio Vasto-Mario Turdò, Gs Montalfano-Fresa, San Buono-Paglieta, Valle del Treste Liscia-Fossacesia 90





Real Porta Palazzo-Virtus Tufillo 0-1. Battuta d’arresto del Real Porta Palazzo che perde la prima partita in campionato e subisce il secondo gol nel torneo. Non era il solito Porta Palazzo, aggressivo e propositivo, quello visto. La situazione di parità è durata fino al 70’, poi c'è stata la rete ospite di Ramundi.

La squadra di mister Pomilio non si è persa d’animo, ha tentato di pareggiare i conti, ma non c'è stato nulla da fare. Il presidente Domenico Zillotti minimizza la sconfitta e chiede la massima concentrazione in vista della prossima partita, fuori casa, contro il Rocca San Giovanni capolista oggi vincente 1-0 a Guilmi. "L’unica azione degna di nota oggi - commenta il massimo dirigente - è stato un colpo di testa di capitan Cristini". Di seguito le due formazioni.



Real Porta Palazzo: Di Biase, Turri, Bucciarelli, Memmo, Bolognese, Paolino, Teti, Stivaletta, D’Agostino, Cristini, Del Roio. A disposizione Mazzetti, De Cristofaro, Fiore, Forgione, D’Agosto. Allenatore Enzo Pomilio

Virtus Tufillo: Mercuri, Caruso F., Carlitti S., Caruso O., Iacovitti, Carlitti B., Sulpizio, Caldarelli, Ramundi, Colaiacono, Berardini. A disposizione Marino, Jacovitti, Giammichele, Capitanio, Valentini, Berardi, Talia. Allenatore Nino Barisano.

In trasferta contro l'Odorisiana lo Sporting Vasto ultimo in classifica a 1 punto viene travolto 11-0. Per i padroni di casa tre gol di Erragh, due a testa per Stanisci, Di Bussolo, Colonna, una rete per Di Giacomo e un autogol. Nel prossimo turno la squadra di Melluso affronterà in casa il Lentella che oggi ha perso 2-1 contro la Casalese tra le mura amiche.





I risultati della quinta giornata della Terza Categoria Vasto. Guilmi-Virtus Rocca San Giovanni 0-1, Lentella-Casalese 1-2, Lupi Marini-Dinamo Roccaspinalveti 0-1, Odorisiana-Sporting Vasto 11-0, Real Alto Vastese-Carunchio 0-0, Real Porta Palazzo-Virtus Tufillo 0-1

La classifica. Virtus Rocca San Giovanni 13, Odorisiana 11, Real Porta Palazzo 8, Virtus Tufillo 8, Casalese 8, Carunchio 7, Guilmi 6, Real Alto Vastese* 5, Dinamo Roccaspinalveti 5, Lupi Marini 2, Lentella* 1, Sporting Vasto 1 (* una partita in meno)



Il prossimo turno, sesta giornata, domenica 17 novembre ore 14.30. Carunchio-Guilmi, Casalese-Real Alto Vastese, Dinamo Roccaspinalveti-Odorisiana, Sporting Vasto-Lentella, Virtus Tufillo-Lupi Marini, Virtus Rocca San Giovanni-Real Porta Palazzo