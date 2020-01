La capolista San Nicolò espugna per 2-0 il "Bucci" e resta in testa alla classifica. La sconfitta va molto stretta al San Salvo che per la mole di gioco prodotta meritava un pareggio. Nei biancazzurri, oltre all’assenza del portiere Raspa, sono pesanti i forfait a centrocampo di Di Pietro, Gancitano e Quaranta. Negli ospiti manca Iaboni squalificato.

Il tecnico Gallicchio è costretto a ridisegnare la squadra spostando a centrocampo Giuliano e avanzando Sasso sulla linea della trequarti. I tifosi espongono uno striscione contro l’assegnazione dello stadio Bucci ad un’altra società calcistica cittadina.

Inizio di partita subito bella con un gioco molto maschio tra le due squadre. La prima occasione al 7’ è di marca ospite ma il tiro debole di Tarquini è facile preda del portiere sansalvese. Al 9’ sugli sviluppi di un calcio piazzato Antenucci deposita in rete ma il direttore di gara annulla la rete per fuorigioco. Un minuto dopo è il bomber Marinelli ad impegnare con un colpo di testa l’estremo ospite Di Giuseppe.

Al 16’ l’arbitro, Ragone di Ciampino, assegna una punizione in area per il San Salvo a causa di un retropassaggio bloccato con le mani da Di Giuseppe. Antenucci si incarica della battuta con la sfera che termina sui piedi di Cappelletti, ma la sua conclusione è respinta dal bravo portiere ospite. Gli ospiti si vedono in avanti al 22’ con una punizione di Cini respinta con i pugni da Coccia.

Al 35’ arriva la beffa per i locali: Tarquini si trova solo contro Coccia, calcia la sfera e deposita in rete. Vibranti sono le proteste dei locali per la posizione di Tarquini apparso in netto offside. Nell’occasione viene espulso un dirigente locale e capitan Giuliano rimedia un cartellino giallo che lo costringerà a saltare il prossimo match di campionato. Nella ripresa i ritmi della partita calano leggermente ma il San Salvo spreca ancora le occasioni per pareggiare. Al settimo Cappelletti va via in velocità sulla destra serve un cross perfetto ma, a portiere battuto, tre giocatori mancano il tocco decisivo.

Al 17’ bella rovesciata di Gabrielli ma la palla termina a lato. A metà del secondo tempo punizione a tagliare l’area di Sasso ma anche questa volta ben 4 giocatori sansalvesi non agganciano la sfera e gli ospiti tirano un sospiro di sollievo. Un minuto dopo ci prova ancora Cini su punizione ma Coccia respinge con i pugni. Al 34’ conclusione ravvicinata in area di Marinelli, il portiere devia in angolo.

Nei biancazzurri calano le forze e al 49’ passato da diversi secondi arriva il raddoppio con Recchiuti bravo a trafiggere il portiere locale. Al triplice fischio qualche scaramuccia in mezzo al campo e sugli spalti subito sedati dal presidente del San Salvo e dalle forze dell’ordine.

Per il San Salvo secondo ko di fila che rilega i biancazzurri a metà classifica mentre per gli ospiti tre punti preziosi su un campo molto difficile. Non mancano le tegole per mister Gallicchio che quasi certamente nella prossima gara dovrà rinunciare a Quaranta e Gancitano infortunati e a ben tre giocatori (Giuliano, Lapiccirella e Ramundo) che dovrebbero essere appiedati dal giudice sportivo.

Tabellino

San Salvo-Sani Nicolò 0-2 (0-1)

Marcatori: 35’pt Tarquini, 49’st Recchiuti

San Salvo: Coccia, Ramundo, Pollutri, Vitiello, Lapiccirella, Felice (36’ st Costantini), Cappelletti, Giuliano, Marinelli, Antenucci, Sasso. A disposiizone Marinelli, Izzi, Alberico, D’Aulerio, Del Borrello, Ferrante. Allenatore Claudio Gallicchio

San Nicolò: Di Giuseppe, Sall, Mozzoni, Giangiacomo, Gabrielli, Censori, Cini (25’st Petronio), De Santis, Tarquini (36’st De Luca), Recchiuti, Ciampoli (43’ st Ciacciarelli). A disposizone Digifico, D’Orazio, Marcoionni, Rossi Finarelli. Allenatore Massimo Epifani

Arbitro: Luca Ragone di Ciampino (Pellicciotta e Ferrante di Lanciano)

Ammoniti: Felice, Giuliano, Ramundo, Lapiccirella, Pollutri, Cappelletti (San Salvo); Recchiuti, Ciampoli (San Nicolò).

I risultati della dodicesima giornata di Eccellenza. Alba Adriatica-Montorio 2-0, Altinrocca-Capistrello 0-1, Avezzano-Rosetana 3-1, Civitella Roveto-Miglianico 1-0, Francavilla-Acqua&Sapone 1-1, Pineto-River Casale 3-1, San Salvo-San Nicolò 0-2, Torrese-Vastese 3-2, Vasto Marina-Virtus Cupello 0-1



La classifica. San Nicolò 30, Avezzano 29, Capistrello 26, Pineto 23, Torrese 22, Vastese 18, Alba Adriatica, Miglianico e San Salvo 16, Rosetana 14, Montorio 13, Francavilla 12, Acqua&Sapone e River Casale 10, Civitella Roveto 9, Altinrocca e Virtus Cupello 8, Vasto Marina 7



Il prossimo turno, domenica 17 novembre, ore 14.30. Capistrello-Avezzano, Miglianico-Francavilla, Montorio-Altinrocca, River Casale-Alba Adriatica, Rosetana-Civitella-Roveto, San Nicolò-Vasto Marina, Vastese-Pineto, Virtus Cupello-Torrese, Acqua&Sapone-San Salvo





Luca Di Sciascio