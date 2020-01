Va alla Virtus Cupello la sfida salvezza dell'Aragona. La squadra di Memmo supera 1-0 il Vasto Marina grazie alla rete realizzata dall'ex Nicola Sputore su punizione. Una vittoria che permette ai rossoblu di abbandonare l'ultimo posto in classifica e scavalcare la squadra di Baiocco che diventa così il fanalino di coda dell'Eccellenza.

La partita. Quella dell'Aragona è una sfida salvezza, i padroni di casa hanno 7 punti in classifica, sono terzultimi e non hanno ancora vinto una partita in campionato, gli ospiti sono ultimi a 5 punti. Tanti gli ex in campo come Della Penna, Martelli, Sputore, Berardi, Luciano e mister Baiocco. Numerosi anche gli assenti, tra gli ospiti mancano Muratore, Alberico, Marinelli, Antenucci, Tracchia, Del Bonifro e lo squalificato Mainardi. Nel Vasto Marina, che gioca con 7 fuoriquota dal primo minuto, non ci sono Florio e Pili, appiedati dal giudice sportivo, oltre a Colamarino. Monachetti debutta da titolare.



I rossoblu ci provano subito, al 2' una conclusione dalla distanza di Di Pasquale sorvola la traversa, all'8' un diagonale di Diompy impegna Antenucci che al 13' si fa male sotto il labbro in uno scontro proprio con l'attaccante senegalese.



Il gioco viene fermato dall'arbitro per 8 minuti per permettere ai sanitari di medicare l'estremo difensore, al 24' una punizione di Del Giudice finisce sul fondo, al 26' buona palla per Berardi che in area che a tu per tu con Antenucci non ci arriva, al 32’ Diompy entra in area sulla destra, Benedetto lo ferma, gli ospiti reclamano il rigore, ma il fallo sembra non esserci.



Al 33' Consolazio dalla distanza manda fuori, al 38' Berardi riceve in area e tira al volo di sinistro, Antenucci para, al 40' Fizzani mette in mezzo dove ancora Berardi colpisce di testa, il portiere di casa neutralizza. Al 44' punizione di Di Pasquale, la barriera respinge, il centrocampista calcia nuovamente, la palla esce sopra la traversa. Dopo 8 minuti di recupero si conclude un brutto primo tempo sul risultato di 0-0.



La ripresa è un po' più movimentata, al 50' Del Giudice batte un calcio piazzato dalla destra, Di Pasquale è ben posizionato ma non riesce a colpire la sfera, al 57' batti e ribatti in area Sputore tira fuori, passa un minuto e Contigiani davanti al portiere avversario prova il pallonetto ma è impreciso.



Al 59' ospiti vicinissimi al gol, Berardi dalla destra per Fizzani che calcia a botta sicura, la difesa avversaria blocca sulla linea, il vantaggio solo sfiorato nell'occasione precedente arriva al 73' quando la punizione di Sputore dal limite dell'area supera Antenucci.

La Virtus Cupello cerca la rete della tranquillità al 75' Berardi ancora da destra crossa in mezzo ma nessuno dei suoi compagni ci arriva, l'esterno si ripete un minuto dopo,Sputore manca di un soffio la sfera. Al 79' Vasto Marina in avanti con Cesario che dal fondo mette in mezzo, Ottaviano blocca, all'80' tentativo di Consolazio dalla distanza che va alto. All'87' occasione per Di Lello che può raddoppiare ma sciupa davanti al portiere.

La squadra di Memmo conquista la prima vittoria esterna della stagione, la seconda complessiva, domenica prossima affronterà in casa la Torrese che oggi ha superato 3-2 la Vastese, mentre il Vasto Marina giocherà contro la capolista San Nicolò che oggi ha vinto 2-0 a San Salvo.

Tabellino

Vasto Marina-Virtus Cupello 0-1 (0-0)



Reti: 63’ Sputore (Virtus Cupello)



Vasto Marina: Antenucci, D’Alessandro, Nocciolino, Menna, Piermattei (54’ Cesario), Benedetto, Monachetti (64’ Della Penna), Napolitano, Consolazio, Stivaletta, Riella. A disposizione Bruno, Di Biase, La Guardia, Labrozzi, D’Ottavio. Allenatore Luigi Baiocco



Virtus Cupello: Ottaviano, Musto, Baiano, Del Giudice (68’ Caldirola), Rossi, Martelli, Berardi, Di Pasquale, Sputore, Contigiani (84’ Di Lello), Diompy (37’ Fizzani). A disposizione Tascione, Ercolano, Schena, Luciano. Allenatore Massimiliano Memmo



Arbitro: Marco Montaruli di Molfetta (Alessi e Recchiuti di Teramo)



Ammoniti: Piermattei (Vasto Marina), Fizzani (Virtus Cupello), Napolitano (Vasto Marina), Benedetto (Vasto Marina), Consolazio (Vasto Marina), Riella (Vasto Marina), Di Lello (Virtus Cupello)





I risultati della dodicesima giornata di Eccellenza. Alba Adriatica-Montorio 2-0, Altinrocca-Capistrello 0-1, Avezzano-Rosetana 3-1, Civitella Roveto-Miglianico 1-0, Francavilla-Acqua&Sapone 1-1, Pineto-River Casale 3-1, San Salvo-San Nicolò 0-2, Torrese-Vastese 3-2, Vasto Marina-Virtus Cupello 0-1



La classifica. San Nicolò 30, Avezzano 29, Capistrello 26, Pineto 23, Torrese 22, Vastese 18, Alba Adriatica, Miglianico e San Salvo 16, Rosetana 14, Montorio 13, Francavilla 12, Acqua&Sapone e River Casale 10, Civitella Roveto 9, Altinrocca e Virtus Cupello 8, Vasto Marina 7



Il prossimo turno, domenica 17 novembre, ore 14.30. Capistrello-Avezzano, Miglianico-Francavilla, Montorio-Altinrocca, River Casale-Alba Adriatica, Rosetana-Civitella-Roveto, San Nicolò-Vasto Marina, Vastese-Pineto, Virtus Cupello-Torrese, Acqua&Sapone-San Salvo