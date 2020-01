Giovani musicisti crescono. Fino a ques'estate erano in 4 e si chiamavano Melodramatic Fools. Portate a termine le scuole superiori e arrivato il momento di spiccare il volo verso la vita universitaria sono rimasti in 3 e hanno deciso di iniziare a comporre brani propri. E così Giovanni Finarelli (Voce e Basso), Mattia Di Palma (chitarra) e Matteo Muratore (batteria), hanno scelto un nuovo nome, iFools, per evidenziare una novità nel segno della continuità.

Lo stile è sempre quello punk rock, e nelle ultime settimane, tra una lezione universitaria e l'altra, hanno registrato ben 3 nuove canzoni, corredate da videoclip. Il tutto rigorosamente fatto in casa. E i 3 ragazzi degli iFools sono pronti a raccogliere quanto l'atmosfera di Bologna, dove si trovano per gli studi universitari, potrà dare loro per portare avanti la loro passione.

Vi proponiamo i video degli iFools, rigorosamente homemade.

Ronnie (clicca qui)

Scintille (clicca qui)

La pagina Facebook (clicca qui)