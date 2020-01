Traffico bloccato in via San Lorenzo questa sera attorno alle 17.30. Un agricoltore che stava trasportando il raccolto di olive della giornata al frantoio ha perso una parte del suo carico mentre percorreva la strada alla periferia occidentale di Vasto.

Le olive hanno invaso completamente la sede stradale, creando un pericolo non indifferente per la circolazione. Sul posto sono giunte le pattuglie di Polizia e Polizia Municipale, per bloccare il traffico ed evitare che i veicoli in transito potessero incappare in guai.

E' stato necessario l'intervento di due squadre del Gruppo Comunale di Protezione Civile per poter ripulire completamente, con molta difficoltà a causa dell'assenza di illuminazione, la strada. A conclusione delle operazioni è stata ristabilita la normale circolazione in via San Lorenzo.