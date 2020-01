La Parrocchia di Stella Maris e tutta la comunità cattolica vastese si apprestano a vivere un appuntamento importante nel 50° anniversario della morte del Beato Papa Giovanni XXIII. Martedì 12 novembre alle 18, nella chiesa di San Francesco a Vasto Marina, sarà monsignor Bruno Forte a consegnare alla Parrocchia una reliquia del Papa Buono, donata dal Vicario Generale della Città del Vaticano, il cardinale Angelo Comastri. La reliquia, al termine della celebrazione, sarà accompagnata in processione nella chiesa di Stella Maris. Seguiranno 10 giorni di appuntamenti di preghiera e di conoscenza della figura di Papa Giovanni XXIII, la cui opera è stata decisiva per la Chiesa moderna (cliccare sulla locandina a lato per ingrandire).

La reliquia "ex corpore" dal 12 al 25 novembre sarà esposta tutti i giorni dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 23 presso la Chiesa di Stella Maris. Per l'occasione si potranno visionare alcuni oggetti usati dal Papa nella sua vita. Ogni sera alle 18 ci sarà la celebrazione dell'Eucarestia, con riflessione a tema e animazione.