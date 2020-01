Si poteva pensare: "cosa può fare una mamma da sola in giro per l'Europa a cercare il figlio?". Si poteva credere che non sarebbe servito a nulla e invece... invece stanotte la lieta novella. Con enorme gioia vi comunichiamo che MIRCO è stato fermato dalla polizia francese. Enorme è stato l'aiuto della polizia inglese grazie a cui è arrivata questa informazione. La mamma di Mirco si recherà domani sul posto perché nel weekend non è possibile fare molto ma... ha ritrovato suo figlio!

Abbiamo ritrovato Mirco!

Con questo messaggio, pubblicato sulla pagina facebook che dall'inizio di ottobre è servita come strumento di raccolta delle informazioni per le ricerche di Mirco Pelliccia, viene data la notizia del suo ritrovamento. Mancava da casa dal 3 ottobre scorso e le sue ricerche sono state estenuanti, tra Roma, l'Albania, l'Inghilterra e la Francia. La madre Antonella Scoppa non si è mai data per vinta, fino a decidere di partire per verificare di persona lo stato delle ricerche. Ora questa notizia, lanciata sul social network, che ha riempito di gioia tutti coloro che hanno vissuto un mese angosciante.