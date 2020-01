La Vastese affronta in trasferta la Torrese, si gioca in campo neutro a Martinsicuro, in campo per gli avversari Pagliacelli che con Maiorano del Civitella Roveto guida la classifica dei marcatori dell’Eccellenza con 9 reti, squalificato Adorante.

La Torrese ha 19 punti, uno in più della Vastese, ed è quinta in classifica, ha vinto 5 gare, 4 pareggi e 2 sconfitte. I biancorossi, subito dietro in graduatoria, sono in serie positiva da 4 turni, hanno conquistato 10 punti su 12 e senza quel rigore inventato ad Alba Adriatica sarebbero 12 su 12.

Questa è una sfida molto importante per vari motivi. In ottica play off perchè contro una diretta concorrente, la vittoria, considerando che nel prossimo turno arriva un’altra rivale, il Pineto, oltre ad avvicinare la Vastese alle battistrada Avezzano e San Nicolò potrebbe rilanciare le ambizioni del club, ma anche della società in vista del mercato invernale. Due vittorie nelle prossime due partite potrebbero convincere la dirigenza a investire nuovamente e a puntare ai primi posti. Nel caso non dovessero arrivare i risultati per la squadra di Lemme potrebbe anche prospettarsi un campionato non da protagonista.

Designata per l'incontro una terna arbitrale di Avezzano: il direttore di gara sarà Gabriele Scatena, i suoi assistenti Mirko Mancini e Giovanni Morgante. Tra i biancorossi rientrano Irmici e Battista che contro l’Altirnrocca erano squalificati, la probabile formazione potrebbe essere la seguente: Cialdini in porta, difesa con Benedetti e Berardi terzini, Spagnuolo e Irmici centrali, Battista e D'Adamo davanti alla difesa, Avantaggiato dietro il trio Soria, Di Vito, Miani. Antignani, che nelle ultime due gare contro Alba Adriatica e Altinrocca non è sceso in campo, potrebbe partire per la terza partita consecutiva dalla panchina.



All’Aragona è in programma la sfida salvezza tra Vasto Marina e Virtus Cupello, che seguiremo in questa pagina con la cronaca in diretta. Una partita da vincere per entrambe per provare ad avere una classifica più tranquilla. I padroni di casa hanno 7 punti (7 pareggi e 4 sconfitte), non hanno ancora vinto una partita e occupano la terzultima posizione. I rossoblu sono ultimi a 5, hanno vinto una sola gara, 2 pareggiate e perse 8. Non saranno della partita gli squalificati Pili e Florio per i vastesi e il portiere Mainardi per gli ospiti.



Il San Salvo settimo a 16 punti, dopo la sconfitta di Roseto ospita la capolista San Nicolò, l'impresa è ardua, ma la squadra di Gallicchio ha le qualità per mettere in difficoltà l'avversario davanti al proprio pubblico.

Le altre vastesi in campo. In Promozione il Real Tigre ospita domenica alle 14.30 al campo sportivo di Vasto Marina il Guardiagrele, la squadra di Antonio Liberatore cerca una vittoria per conquistare i punti necessari a raggiungere l'obiettivo salvezza. Scontro al vertice per l'Incoronata Calcio Vasto che quarta in classifica in Seconda Categoria, girone G, affronta il Real Montalfano terzo, staccato di due lunghezze ma con una partita in meno. In Terza Categoria impegno interno contro la Virtus Tufillo per il Real Porta Palazzo domenica alle 14.30 al campo Ezio Pepe dei Salesiani. Trasferta per lo Sporting Vasto che affronta l'Odorisiana.







Il programma della dodicesima giornata di Eccellenza. Domenica 10 novembre ore 14.30. Alba Adriatica-Montorio, Altinrocca-Capistrello, Avezzano-Rosetana, Civitella Roveto-Miglianico, Francavilla-Acqua&Sapone, Pineto-River Casale, San Salvo-San Nicolò, Torrese-Vastese, Vasto Marina-Virtus Cupello



La classifica. San Nicolò 27, Avezzano 26, Capistrello 23, Pineto 20, Torrese 19, Vastese 18, Miglianico e San Salvo 16, Rosetana 14, Alba Adriatica e Montorio 13, River Casale 10, Acqua&Sapone 9, Altinrocca 8, Vasto Marina 7, Civitella Roveto 6 e Virtus Cupello 5



Il prossimo turno, domenica 17 novembre, ore 14.30. Capistrello-Avezzano, Miglianico-Francavilla, Montorio-Altinrocca, River Casale-Alba Adriatica, Rosetana-Civitella-Roveto, San Nicolò-Vasto Marina, Vastese-Pineto, Virtus Cupello-Torrese, Acqua&Sapone-San Salvo