Il motomondiale è al suo atto conclusivo con la gara di Valencia che assegnerà il titolo della MotoGp. Sul tracciato spagnolo saranno Marc Marquez e Jorge Lorenzo i contendenti del duello per la conquista della vittoria finale. Nelle prove ufficiali di oggi è stato Marquez, esordiente nella categoria in sella alla Honda, ad ottenere l'ennesima pole position dell'anno. Ma Lorenzo non mola e le proverà tutte per cercare di recuperare i 13 punti di distacco in classifica e piazzare il colpaccio. Non sarà semplice, perchè Marquez potrà gestire la sua gara senza avere l'ossessione della vittoria. Quella di domani sarà certamente una gara spettacolare, anche perchè alle spalle dei due duellanti ci sono Dani Pedrosa e Valentino Rossi, compagni di squadra rispettivamente di Marquez e Lorenzo. Come si comporteranno i due rimasti esclusi dalla lotta al mondiale? Cercheranno di dare una mano ai compagni o andranno alla ricerca dell'acuto nell'ultima gara della stagione? Interrogativi che domani, alle 14, troveranno una risposta.

In pista anche Andrea Iannone, per l'ultima gara di una travagliata stagione d'esordio nella classe regina. Al pilota vastese quest'anno ne sono successe di tutti i colori, con problemi fisici, interventi e moto, la Ducati del Team Energy Pramac, molto lontana dalle concorrenti. Per lui un 11° posto in griglia di partenza, dopo aver guadagnato l'accesso alla sessione finale di qualifica grazie ai "ripescaggi". Domani Iannone cercherà di fare il meglio che si può, tentando di superare i due piloti in sella alle Ducati ufficiali che lo precedono in griglia. Poi da lunedì si volterà pagina e si inizierà a guardare alla stagione 2014 che dovrà essere, per forza di cose, molto migliore di quella che sta per terminare.