Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa della scuola di formazione politica Fo&Pa (Formazione e partecipazione) per presentare l'incontro sul tema "Finanziamenti Europei - la nuova programmazione" che si terrà venerdì 15 novembre alle 17.00 a Palazzo D'Avalos.

Nell'occasione ci saranno come relatori la Dott.ssa Chiara Pocaterra dell'APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea) e il Dott. Mario Faralli, Europrogettista FERS e Fondi per le PMI. Le conclusioni saranno affidate all'Europarlamentare On. Aldo Patriciello.

"Il nostro non è un tentativo di fare politica di partito, non abbiamo nessuna connotazione di questo tipo - ha esordito Antonella Treviso, vice coordinatrice di Fo&Pa - il nostro obiettivo è quello di avvicinare i giovani e coinvolgere la cittadinanza. In questi anni abbiamo affrontato varie tematiche e proseguiremo, a partire da questo nuovo appuntamento sui finanziamenti europei, con relatori di tutto rispetto, un incontro che si può rivelare utile anche per creare anche nuovi posti di lavoro".

Da quest'anno in Fo&Pa c'è anche Stefano Suriani che ha spiegato come la scuola di formazione politica abbia l'ambizione di voler essere un'associazione che punti alla partecipazione alla vita politica: "Vorremmo diventare un riferimento per i giovani e per gli adulti, a noi piace la politica delle proposte, non quella urlata. Una buona proposta non può arrivare se non da una buona preparazione. Quest'anno tratteremo tematiche quotidiane per i cittadini, quelle sociali, con l'aiuto degli esperti con i quali sarà possibili interloquire. L'obiettivo dell'incontro di venerdì è di avvicinare i giovani all'Europa, toccheremo una realtà geograficamente lontana ma molto vicina nella nostra quotidianità. Invitiamo tutti a partecipare a questo evento che non ha nessun taglio politico o legato alle elezioni regionali".

"La nostra scuola è nata come una squadra - ha poi aggiunto il coordinatore Piero Sisti - è aperta a tutti e affronta tutti i temi, lo facciamo perchè ci crediamo davvero, puntiamo sulla formazione e sulla cultura politica, sono questi i nostri valori, politicamente Fo&Pa è collocata nel centrodestra e vicina al movimento Rialzati Abruzzo".

Della Scuola di Formazione Politica Fo&Pa fanno parte: Piero Sisti, Antonella Treviso, Stefano Suriani, Nicola Salerni, Michele Bosco, Francesco Tascione, Nicola Smargiassi, Francesco Prospero, Nicola Fizzano, Francesco Ricciardi, Nicola Bosco, Marco Sisti, Michele Ranni, Giulio Bucciante e Laura La Verghetta.