Oggi, sabato 9 novembre alle 18.30, presso la palestra dell’Istituto Commerciale “ITC Mattioli” di San Salvo, gli Amici del Basket San Salvo affronteranno il Maccabi Ripamolisani. La gara valida per la sesta giornata di andata del campionato di serie C, avrà l’ingresso gratuito.

Gli uomini di Linda Ialacci cercheranno di ripetere l’ottima prova del turno precedente quando sono stati sconfitti dalla vicecapolista Roseto sul fil di lana con il punteggio di 69-67. Grazie ad un mix tra esperienza e freschezza gli Amici del Basket metteranno anima e cuore in questa delicata ed importante sfida.

Il sesto uomo in campo dovrà essere il pubblico e proprio per questo la società invita tutti i tifosi e i simpatizzanti a far diventare la palestra una vera e propria bolgia dove bisognerà far sentire in maniera forte e calorosa la propria voce.

E’ arrivata l’ora della verità, forza Amici!

Emanuele Di Nardo