Giovedì 7 novemnre nella sede dell’Istituto Comprensivo n°2 di San Salvo, si è tenuto l’incontro di presentazione del 3° “Medical day”, iniziativa di service medico organizzata dal Lions Club cittadino e rivolta agli studenti delle classi prime della Scuola Primaria.

Alla presenza della Dirigente prof.ssa Anna Orsatti, della collaboratrice vicaria E. Michilli e dei docenti interessati, il presidente V. Di Pierro e la coordinatrice medica Dott.ssa A. Fabrizio hanno condiviso nei confronti di una nutrita rappresentanza di genitori le motivazioni, le dinamiche e le modalità attuative di tale impegno totalmente gratuito erogato in favore delle famiglia della nostra città e di Fresagrandinaria.

Prevenire vuol dire migliorare la qualità di vita di ogni individuo, e tale attività è tanto più valida quanto più venga attuata in età precoce.

Infatti, a partire da lunedì 11 ed a seguire lunedì 18 e lunedì 25, nelle sedi di plesso dell’IC n°2 i nostri piccoli alunni durante l’orario scolastico, alla presenza dei genitori, verranno accolti da tre specialisti in otorinolaringoiatria, in oculistica ed in odontoiatria. Il dott. C. De Luca, ed il dott. T. Luciano offriranno gratuitamente dalle ore 8.30 alle ore 13.00 la loro preparazione umana e professionale al fine di attivare un meccanismo di prevenzione in favore dei più piccini. A loro si unirà il dott. F. Rossetti, giovane e valente dentista, ampliando le competenze del “Medical Day”rispetto all’annualità precedente: tale componente è stata aggiunta proprio grazie alla sensibilità dei Lions nel recepire una proposta formulata dal nostro I.C. nella precedente edizione.

Concludiamo con le parole della dott.ssa A.Fabrizio: “grazie alla scuola che sensibilizza continuamente le famiglie, possiamo promuovere la cultura della salute e della prevenzione tra i nostri giovani” e ringraziamo le famiglie partecipanti, ed i Lions per questa ed altre pregevoli iniziative la quale, come da proposta di alcuni genitori, potrebbe avere nella prossima edizione una componente dedicata alla rilevazione precoce dei disturbi di apprendimento.