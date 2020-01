Migliaia di piazze in tutta Italia si colorano con "I Cioccolatini della Ricerca". Sabato 9 novembre i volontari AIRC offrono, per il secondo anno, una speciale confezione di cioccolatini Lindt creata appositamente per AIRC, a fronte di un contributo di 10 euro.

Un dono gustoso che costituisce non solo un'ottima idea di regalo per Natale, ma anche una buona occasione per sostenere il meglio della ricerca sul cancro in Italia, finanziata da AIRC.

Un dono piacevole e salutare: l'American Institute For Cancer Research ha classificato tra i cibi protettivi il cioccolato fondente al 70% di cacao, la sostanza in cui si concentrano i flavonoidi (composti dalle proprietà antiossidanti, protettivi contro i tumori).

La scatola di cioccolatini fondenti, in vari gusti, è accompagnata dallo speciale Proteine in tutte le salse, con le ultime scoperte della ricerca oncologica nel campo delle proteine e i consigli per una vita sana.

L'Airc Vasto e il responsabile Pierluigi Sabatini vi aspettano.



La vendita a Vasto verrà effettuata in Piazza Rossetti e, in caso di pioggia, presso il centro commerciale Leclerc in via Cardone 32.