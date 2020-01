Ottimizzare il costo del lavoro è una delle leve a disposizione delle aziende per poter tornare ad essere competitive sui mercati in una fase di grave crisi economica. Ieri, nel convegno organizzato da Assovasto presso il Palace Hotel, sono stati due esperti del settore, Gabriele Fava e David Trotti, insieme al direttore del personale della Pilkington Roberto Minenna, a parlarne dinanzi ad una platea di imprenditori e professionisti, attenti a recepire le indicazioni dei due prestigiosi ospiti. In apertura il presidente di Assovasto Marcello Dassori ha lanciato le sfide per i prossimi mesi, che saranno caratterizzati anche dal rinnovo delle cariche di Confindustria Chieti-Pescara (unite dal progetto Aggrega) e della Camera di Commercio. In questi enti la parte dell'Abruzzo che unisce il Vastese e la Val di Sangro dovrà far sentire la sua voce. E' intervenuto anche il presidente della commissione attività produttive regionale Nicola Argirò, che ha ricordato gli strumenti di sostegno messi a disposizione dall'Abruzzo per favorire l'occupazione, con i bandi sempre attivi.

Nel servizio di Giuseppe Ritucci, con le riprese e il montaggio di Eduardo D'Addario, le interviste al presidente di Assovasto Marcello Dassori, a Gabriele Fava (Presidente dello Studio Fava & Associati) e David Trotti (Coordinatore Scientifico Area Lavoro della rivista di settore “Consulenza”, di Buffetti Editore).