Niente Tares. Il Comune di Vasto non applicherà le nuove aliquote della tassa sui rifiuti e servizi.

"La maggioranza di centrosinistra, nella riunione del 7 novembre, ha espresso l’orientamento, per l’esercizio finanziario 2013, di mantenere l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu), così come disciplinato dalla legge numero 124 del 2013", si legge in un comunicato congiunto di Antonio Del Casale e Nicola Della Gatta, segretario e vice segretario del Pd, e dei segretari di Psi, Sel, Giustizia sociale, Rifondazione comunista, Luigi Rampa, Sante Cianci, Luigi Marcello e Maria Perrone Capano insieme al consigliere comunale indipendente Elio Baccalà.

"Nell’attuale confuso quadro della fiscalità municipale - che da novembre 2011 ha visto il frenetico succedersi di 36 provvedimenti, in media uno ogni venti giorni - qualora l’evoluzione normativa confermerà l’individuazione di risorse integrative, l’amministrazione comunale procederà, dunque, alla non applicazione del tributo Tares, come inizialmente preventivato".