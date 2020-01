Papi Gump è tornato ieri sera:

E' tornato a Vasto ieri sera, attorno alle 20.30, in piazza della Repubblica. Era partito lo scorso 29 settembre per la sua seconda marcia per la bigenitorialità. Destinazione: Roma e Vaticano dopo aver percorso le strade e attraversato le città del Sud Italia. Papi Gump, come ormai è conosciuto in tutta Italia, ha concluso la lunga camminata finalizzata a sensibilizzare le istituzioni politiche e religiose sul problema dell'affidamento condiviso dei figli dei coniugi separati.

Antonio Borromeo è contento: "Sono stato ricevuto in Senato da rappresentanti di tutti gli schieramenti politici, che mi hanno promesso il loro interessamento concreto: verrà presentata una proposta di legge bipartisan sull'affidamento condiviso. Inoltre, nella tappa di Napoli, l'arcivescovo Crescenzio Sepe mi ha ricevuto, promettendomi che chiederà a papa Francesco di concedermi udienza per parlare del problema della bigenitorialità. La prossima marcia? Verso Parigi, mi hanno già contattato per organizzarla".