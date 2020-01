Doppio appuntamento domenica a Roccaspinalveti, per una giornata "Sulle orme dei cinghiali". Nel comune del Vastese si terrà il Raduno Nazionale di Fuoristrada, organizzato dal Club fuoristrada frentano in collaborazione con la Pro-Loco di Roccaspinalveti. Nella stessa giornata si svolgerà la Sagra delle noci, presso Locanda La Rocca, in via G.Marconi 29.

Il raduno nazionale fuoristrada

8.30 - Ritrovo e iscrizione dei partecipnti presso il Ristorante "La Rocca"

10.00 - Briefing e partenza

13.30 - Sosta enogastronomica offerta dal Caseificio "La Bruna"

17.00 - Arrivo presso la Sagra delle Noci

Il costo di partecipazione per i soci FIF è di 30 euro per un equipaggio di 2 persone. Per i non soci la quota è di 45 euro ad equipaggio. Per ogni persona in più si pagano 5 euro.



Informazioni

Sede del Club 0872/57665 - Adriano 335/6257771 - Renato 333/7695573 - Roberto 380/3220496 - Nicola 346/8444344

La Sagra delle Noci è un evento culinario organizzato dall'associazione Pro Loco di Roccaspinalveti presso Locanda La Rocca in via G. Marconi, 29. "L'evento più atteso dell'autunno - spiegano gli organizzatori -avrà inizio verso mezzogiorno per proseguire fino a tarda notte. Occasione da non perdere per gustare un abbondante menù rigorosamente a base di noci, ad incominciare dall'antipasto, passando per i primi piatti, proseguire coi secondi e dulcis in fundo...il dessert ed il gelato.

Con una modica spesa potrete trascorrere una giornata da sogno piena di cultura di sapore e divertimento. Alle ore 18 ci sarà anche un convegno dal titolo Aspetto nutrizionistico delle noci in una dieta equilibrata, con gli interventi del sindaco di Roccaspinalveti, Franco Paglione, del dottor Silvestro Pachioli, agronomo e docente dell'Università di Teramo e Giuseppe Suriano, presidente della Pro Loco.

In serata ci sarà l'estrazione gratuita di 2 quadri rispettivamente per i partecipanti al raduno di fuoristrada ed i partecipanti alla sagra, offerti da Giuseppe Suriano.

Per informazioni

Pro Loco di Roccaspinalveti Tel. 3451403222

E-mail: prolocorocca@yahoo.it