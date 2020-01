"Uscendo di casa a portare il mio cagnolino al passeggio mi sono ritrovata davanti questo schifo: un miscuglio di vestiti, scarpe e immondizia sul marciapiede". Lo segnala una lettrice di ZonaLocale.it.

Le foto si riferiscono a via Madonna dell'Asilo. Anche lì, come nel centro storico, c'è chi non rispetta le regole della differenziata. Qualcuno ha gettato sul ciglio della strada sacchetti di spazzatura e rifiuti di vario genere.