L'Istituto comprensivo numero 2 si conferma sempre più "Eco School" ricevendo la prestigiosa Bandiera Verde della FEE. Sono stati gli alunni della scuola dell'infanzia Santa Lucia e della Primaria Martella i protagonisti di progetti ambientali che hanno meritato l'attenzione della FEE, guidata in Abruzzo da Paolo Leonzio. I progetti, coordinati dall'insegnante Domenica Di Pasquale, sono iniziati nell'anno scolastico 2011/2012, per proseguire poi nello scorso anno, grazie a due eco-comitati di cui fanno parte genitori, insegnanti, rappresentanti dell'amministrazione e associazioni.

A ricevere la bandiera è stata la dirigente del comprensivo n.2, Maria Pia Di Carlo, che ha espresso la sua soddisfazione per il lavoro portato avanti dagli studenti, con la consapevolezza che una giusta educazione ambientale contribuirà alla crescita dei ragazzi, rendendoli cittadini attenti al mondo in cui vivono. Alla cerimonia presso il giardino della scuola Martella, dopo quella presso Santa Lucia, hanno partecipato l'assessore Marco Marra, Luigi Marcello, in veste di presidente del Lions Club Adriatica Vittoria Colonna, Eugenio Spadano, consigliere della Fee e i rappresentanti dell'arma dei carabinieri.

I bambini, che hanno rallegrato la giornata con canti e danze, sono stati felicissimi quando due loro compagni hanno preso in consegna il vessillo e lo hanno mostrato a tutti. Poi, grazie alla buona volontà di due genitori, è stato piantato un mandorlo che arricchisce il parco della scuola.