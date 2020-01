Il 10 novembre è una data che in casa BCC Vasto Basket hanno segnato in rosso ormai da molto tempo. Domenica sera alle 18 il PalaBCC tornerà ad aprire le sue porte al basket per ospitare la prima sfida stagionale di Lega Adecco DNB. La tanto agognata serie B, sfumata nei playoff e arrivata in estate grazie al ripescaggio, potrà essere giocata davanti ai sostenitori biancorossi.

Alla 5ª giornata di campionato la BCC Vasto Basket affronterà la Globo Giulianova per il secondo derby abruzzese della stagione, dopo quello disputato contro l'Amatori Pescara. La formazione ospite arriva dal primo stop in campionato, dopo 4 vittorie di fila che l'avevano proiettata in vetta alla classifica.

Ma ad aver certamente più fame di vittoria saranno i cestisti biancorossi, dopo la sconfitta rimediata, non senza lottare fino alla fine, sul campo della corazzata Benacquista Latina sempre più padrona del girone C. Ierbs e compagni, almeno per 3 quarti, hanno dato l'impressione di poter reggere il ritmo dei laziali. Ecco, quindi, che la sfida con i cugini abruzzesi diventa l'occasione per tornare alla vittoria e schiodarsi da quota 4 punti.

"Dalle statistiche BCC Vasto e Giulianova però evidenziano caratteristiche simili - spiega l'addetto stampa della BCC Vasto Basket Francesco Tomassoni . Coach Di Salvatore mette sul parquet Vincenzo Dipierro e Gianluca Di Carmine che hanno una media punti di 14,8 con Antonio Serroni a 11, mentre coach Francani ha dalla sua Danilo Gallerini (media punti 16,4), Luca Marmugi (14,0) e Martin Caruso (13,6). Sotto la media di 10 punti a gara i vastesi possono contare su Matteo Marinelli (9,2) e Biagio Sergio (8,2), fra i giuliesi invece c’è Lorenzo Andreani (8,8)".

Domenica sera pronostico incerto più che mai con la formazione del presidente Spadaccini che potrà però contare finalmente su quel fattore campo fino ad oggi rimasto solo sulla carta, nonostante la buona presenza di vastesi sugli spalti del PalaElettra di Pescara nelle sfide contro Palestrina e Porto Sant'Elpidio. Già da qualche settimana coach Di Salvatore ha chiamato a raccolta tutti i tifosi che nelle ultime stagioni hanno spesso dato quella marcia in più ai giocatori in campo, affinchè domenica sera possano essere numerosi e rumorosi all'interno del palazzetto di via dei Conti Ricci.