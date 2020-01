Martedì 5 novembre sono iniziati a San Salvo i lavori di restauro conservativo del mosaico policromo di piazza San Vitale. I lavori, che si protrarranno fino al 15 novembre, sono affidati al tecnico restauratore della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo Maria Isabella Pierigè e a quattro studenti iscritti alla Facoltà di Beni Culturali con indirizzo archeologico dell'Università Gabriele D’Annunzio di Chieti nonché soci dell'Archeoclub d’Italia, sezione di Chieti: Simone D'Amico, Simone Pallotta, Matteo Di Palma e Ilaria Zelante. Il gruppo ha già alle spalle esperienze significative, tra cui il recente intervento sul mosaico delle Terme romane di Teate.



Si tratta di una importante azione conservativa, effettuata in maniera gratuita, grazie alla collaborazione dell’Archeoclub di Chieti e alla disponibilità espressa dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo e dalla dottoressa Amalia Faustoferri, funzionario di zona responsabile per il territorio di San Salvo, che ha accolto le richieste dell'Amministrazione e dell'Assessorato alla Cultura di San Salvo, tendenti alla valorizzazione di uno dei ritrovamenti più pregevoli di età romana rinvenuti negli scavi di piazza San Vitale e di tutto il territorio abruzzese. L'attività di restauro avrà anche una valenza didattica, in quanto il cantiere rimarrà aperto alle visite di alunni delle scuole cittadine, di associazioni e di persone comunque interessate. A tal fine si potranno contattare direttamente i restauratori tramite il numero telefonico 366.9614539.



Per la collaborazione, l'Assessorato alla Cultura ringrazia gli Assessorati alle Politiche Sociali e ai Lavori Pubblici e Gianluca Spenza. La sezione Archeoclub di Chieti si occupa del restauro a San Salvo in quanto unica sede presente nel territorio provinciale. Tutti i soggetti coinvolti in questo progetto terranno una conferenza stampa la prossima settimana con data che verrà comunicata successivamente.